Grande ritorno in Italia, contatti in corso con Koulibaly

Il futuro di Kalidou Koulibaly è pronto ad essere scritto ancora una volta in Italia. Perché il centrale senegalese ormai considerato un difensore esperto è pronto al ritorno.

Rottura totale tra Koulibaly e l’Al Hilal che è pronto a vendere il giocatore nella sessione di calciomercato di gennaio liberandosi del suo pesante contratto. In questo modo ci sarebbe l’occasione di andare a prendere il giocatore ex Napoli e Chelsea a zero sfruttando una grande occasione.

Sono diversi i club che seriamente pensano di poter puntare su di lui in Italia e nel resto d’Europa, anche se dopo qualche anno in Arabia Saudita non è detto che il giocatore torni e si dimostri il grande calciatore che è sempre stato negli ultimi anni. Resta quindi un po’ di scetticismo su quelle che possono essere le prestazioni di Koulibaly che oggi ha 33 anni.

Non è più un ragazzino e molti lo sanno, ma allo stesso tempo in tanti sognano di poter fare un grande colpo come quello per il calciatore senegalese. Perché ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro del giocatore che ora sembra nuovamente accostato per un clamoroso ritorno in Italia, dove è sempre stato amato e apprezzato Koulibaly per ave raggiunto livelli altissimi con la maglia del Napoli.

Calciomercato Napoli: Koulibaly torna in Italia

In questi anni Koulibaly è stato oggetto di desiderio di tantissimi altri club italiani come Inter e Juventus. Ma è stato lo stesso giocatore più volte a declinare i corteggiamenti perché sempre molto legato alla città di Napoli e alla sua squadra che ha difeso e con cui ha lottato davvero a lungo.

Adesso ci sono delle novità che riguardano però quello che potrebbe accadere nel mercato di gennaio quando Koulibaly può lasciare l’Arabia Saudita per tornare in Italia, perché si aprono per il giocatore delle grandi occasioni vista la sua situazione.

Proprio nelle ultime ore si è parlato di un possibile tentativo della Juventus per Koulibaly con il giocatore che però non avrebbe dato apertura per il grande amore che ha per il Napoli. Una scelta di cuore da parte del centrale che però potrebbe essere stato contattato proprio dal Napoli che può sfruttare l’occasione.

Il club cerca un difensore e potrebbe addirittura mettere le mani su Koulibaly che a Napoli ha già giocato tanti anni e ora può fare un ritorno clamoroso sotto la gestione Conte. Secondo l’esperto Emanuele Cammaroto ci sarebbero i presupposti per dei contatti in corso.