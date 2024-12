Napoli, è il sogno di Conte: pagano la clausola

Il Napoli è già molto attivo in ottica calciomercato per andare a migliorare sempre di più la rosa e cercare di piazzare colpi importanti per il suo allenatore Antonio Conte.

Sta gettando le basi per il futuro il Napoli con Antonio Conte che sta cercando di costruire qualcosa di importante con l’aiuto della società. De Laurentiis e Manna a completa disposizione del loro allenatore, c’è grande intesa tra le parti che stanno provando a fare di tutto per cercare di ottenere il massimo e migliorare sempre di più la rosa per competere in Italia e in futuro anche in Europa.

C’è un progetto da portare avanti nel Napoli e non tutti ne faranno parte. Perché il club con il suo allenatore sta cercando di capire quelli che saranno i giocatori che resteranno in rosa e i prossimi che possono arrivare attraverso le sessioni di calciomercato. A gennaio già sicuramente si farà un colpo, poi altri ci saranno in estate.

Perché il Napoli vuole cercare di andare a creare qualcosa di importante e al momento si sta cercando di capire su chi Conte potrà fare affidamento, visto che alcuni stanno deludendo e tra questi c’è anche il suo punto di riferimento Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli: nuovo acquisto per Conte

Possibile colpo di scena che riguarda il prossimo acquisto del Napoli per l’attacco. Perché ad oggi non ci sono garanzie per il presente e per il futuro su Lukaku e la società vuole cercare di capire come andare a cambiare le cose per il meglio, sono già diversi i nomi messi nel mirino del club partenopeo.

Tra i vari nomi che spuntano fuori però c’è anche quello di Moise Kean che a Conte piace tanto. L’attaccante italiano è tra le grandi sorprese di questa stagione e ha già segnato 13 gol in 18 partite stagionali tra campionato e coppe. Ora anche il Napoli si mette sulle sue tracce già.

Perché quella che Moise Kean può essere per il Napoli una grande occasione. Il giocatore ha firmato con la Fiorentina solo qualche mese fa e su di lui c’è una clausola rescissoria da 52 milioni di euro che si può esercitare anche in Italia.

A Conte piace tantissimo Kean e per il Napoli può andare a fare il definitivo salto di qualità per una consacrazione che aspetta da diversi anni, ma è ancora molto giovane visto che si tratta di un classe 2000 (24 anni).