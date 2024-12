Napoli, sarà la sorpresa di Conte: da riserva a titolare

Cambia il futuro del calciatore del Napoli, ultimissime notizie riguardo il destino del giocatore che sta lavorando per tornare ad essere protagonista con gli azzurri.

Aggiornamenti sulle scelte di Antonio Conte, che è pronto a pescare un jolly dalle riserve per provare a dare una svolta alla sua squadra che è reduce da due ko di fila contro la Lazio.

L’infortunio di Kvaratskhelia, che sarà assente contro l’Udinese e proabilmente anche contro Genoa e Venezia, obbliga Conte a delle scelte diverse di formazione.

Napoli: chi al posto di Kvaratskhelia?

Le alternative in attacco non mancano, con tanti giocatori pronti a sostituire il georgiano che dovrà stare fermo ai box per qualche settimana a causa di un problema fisico accusato contro la Lazio.

L’occasione è quella giusta, per Antonio Conte, di pescare dalle riserve e valorizzare un nuovo calciatore azzurro. Ecco la mossa a sorpresa da parte dell’allenatore che, in questo modo, può dare fiducia ad un altro giocatore: ecco quale.

Futuro Ngonge Napoli: le parole del padre

Michel Ngonge, padre del calciatore del Napoli Cyril, è intervenuto ai microfoni di Radio Capri.

Ecco le parole del papà del giocatore azzurro, in merito al futuro del figlio che è finito al centro delle voci di mercato, alcune delle quali davano per certa la partenza di Ngonge nel prossimo calciomercato di gennaio 2024.

“Sono felice che Cyril giochi in Italia, il Napoli mi piace così come la Serie A. Il livello è molto alto, simile alla Premier League. E’ un campionato perfetto per le qualità di mio figlio. L’ha già dimostrato a Verona, adesso ha fatto un passo importante per la sua carriera. E’ nelle mani di un tecnico come Antonio Conte ed ha tutto il tempo a disposizione per imparare e ascoltare i consigli del mister che è un grande allenatore”.

“L’amicizia con Kvicha Kvaratskhelia? Dall’anno scorso sono diventati amici, hanno un carattere simile. Quando sono venuto a Napoli vedevo che parlava spesso con lui. E’ bello avere delle amicizie del genere all’interno dello spogliatoio, sono andati anche in vacanza insieme a Capri”.

“Parlare del futuro non è mai facile. Lui ha un contratto con il Napoli per altre tre stagioni. E’ una conferma del fatto di come il club intenda puntare su di lui, ha superato molte sfide prima di arrivare qui. Deve rimanere con i piedi per terra ed essere umile, è una delle qualità che serve per arrivare ad alti livelli. Deve restare concentrato e attendere la sua opportunit, può giocare e segnare anche di più. Deve ascoltare Antonio Conte e andare avanti”.