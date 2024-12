Bove torna ad allenarsi con la Fiorentina: è scoppiato in lacrime

Momento molto toccante quello che è si è registrato nelle ultime ore quando c’è stato un gesto che ha fatto versare lacrime a qualcuno presente in casa Fiorentina.

Il calciatore di 22 anni non vedeva l’ora di fare questo primo piccolo passo. Perché dopo l’operazione al cuore post malore ora è tornato al centro sportivo della Fiorentina il centrocampista Edoardo Bove che era tanto atteso da tutti i suoi compagni e la società viola stessa che gli è stata molto vicina in questo momento delicato.

Adesso si cercherà di capire come potranno andare avanti le cose tra Bove e la Fiorentina perché il giocatore si è sottoposto all’operazione che gli potrebbe garantire di continuare a giocare a calcio ma altrove e non con il club viola, perché le norme rigide in Italia non permettono la svolgimento di attività agonistica a chi ha subito un malore al cuore.

Fiorentina, Bove torna ad allenarsi: chi è scoppiato in lacrime

Un momento che era atteso ormai da giorni e settimane quello del ritorno di Edo Bove al centro sportivo della Fiorentina dopo il malore che ha colpito e fermato la carriera del calciatore in questo momento. Adesso c’è bisogno di capire come potrebbero evolversi le cose.

Intanto, in molti non vedevano l’ora di vedere queste immagini toccanti che sono state rese visibili a tutti in merito al ritorno di Bove all’allenamento della Fiorentina.

E’ stata proprio la Fiorentina a pubblicare sui propri canali ufficiali social quello che è accaduto nelle ultime ore con Edoardo Bove che è tornato al centro sportivo del Viola Park. La squadra si è ritrovata all’allenamento odierno della Fiorentina in vista della trasferta con il Bologna e presente c’era anche il giovane centrocampista 22enne dopo quello che è accaduto lo scorso 1 dicembre con un malore che ha colpito il giocatore.

Al momento ci sono state le prime immagini pubblicate dalla Fiorentina che ha mostrato quello che è stato il ritorno di Bove al Viola Park che non vedeva l’ora di riabbracciare i compagni sul terreno di gioco. Nessun allenamento per lui con il resto del gruppo, ma ha comunque preso parte alla seduta tattica e a bordo campo per assistere agli esercizi dei suoi compagni.

Grande emozione per il dirigente Pradè commosso al suo fianco e anche tutti i suoi compagni che gli hanno riservato un grosso applauso. Ora Bove resterà in rosa con la Fiorentina fino al termine della stagione per fare il tifo per i suoi compagni e poi si vedrà.