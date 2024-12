Napoli, caso Lukaku: Mertens gli ha mandato un messaggio

Non è un buon momento per il Napoli e soprattutto per Romelu Lukaku. Arrivato tra il grande entusiasmo della piazza che lo osannava ora vive settimane di crisi.

Manca il gol e non solo, perché le prestazioni di Lukaku non sembrano per niente positive in casa Napoli che deve provare a dare una scossa dopo le ultime due partite che sono state due sconfitte contro la Lazio in Coppa Italia e in campionato che sono valse l’eliminazione dalla competizione Nazionale e il primo posto perso.

Ora iniziano i primi malumori in casa Napoli perché tutto l’ambiente non ha preso bene le ultime uscite del club dove ci sono stati dei problemi evidenti che sono venuti fuori ancora di più per la squadra di Conte che in zona offensiva non crea quanto le altre big italiane e si segna davvero troppo poco. Tra i principali accusati c’è proprio Romelu Lukaku.

Non è per niente un buon momento per Romelu Lukaku che sta attraversando una crisi di gol e prestazioni che non stanno facendo bene nemmeno al Napoli stesso che deve fare i conti con questa situazione complicata e vuole cercare di uscirne il prima possibile dopo quanto accaduto.

Napoli, Lukaku riceve un messaggio da Mertens

Perché in queste ultime settimane il Napoli continua a dover fare i conti con un momento complicato che sta attraversando il giocatore che non riesce a reagire nonostante Conte stia provando a scuotere Lukaku in ogni modo aumentando sempre di più la sua fiducia.

Ora però arriva anche un altro aiuto molto importante di chi porta sempre Napoli nel cuore ed è anche un grande amico di Lukaku, stiamo parlando del belga ex azzurro Dries Mertens. Il giocatore è arrivato in soccorso provando a metterci il suo zampino capendo quello che sta accadendo all’amico.

Perché conosce davvero tanto tutto di Napoli e l’ambiente Mertens che ha voluto mandare un messaggio a Lukaku. Dries ha voluto incoraggiare il suo connazionale e amico in questo momento complicato come rivelato da Il Mattino.

Proprio il messaggio di Mertens a Lukaku potrebbe essere stato d’aiuto per l’attaccante che non sta vivendo un momento facile a Napoli e ora vedremo se nelle prossime settimane il suo digiuno con il gol si interromperà e torneranno ad arrivare prestazioni di livello per provare ad aiutare il club a ritrovare la vittoria.