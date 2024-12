Prendono Chiesa in prestito a gennaio, accordo pronto in Italia

Si continua a parlare tanto di Federico Chiesa che sta attraversando un periodo molto negativo nella sua carriera e ora al Liverpool sembra essere già finita.

Siamo ormai nelle settimane decisive per capire come possono andare le cose per l’esterno italiano ex Juventus che in questo momento si trova in Inghilterra dove non si è ambientato al meglio nella squadra che sta dominando la Premier League e si ritrova al primo posto sempre anche in Champions League. L’impatto di Chiesa con il Liverpool è stato piuttosto negativo e per questo che le cose continuano ad andare sempre peggio.

In questo momento il giocatore ha totalizzato meno di 80 minuti complessivi da quando ha deciso di vestire in estate la maglia del club prestigioso inglese. Ora per Chiesa al Liverpool non sembra più già esserci spazio e dopo diversi mesi può andare via per un clamoroso ritorno in Italia.

Tante le squadre che si sono interessate a Federico Chiesa in questi anni e ora che ha lasciato la Juve e si ritrova considerato un grande esubero con il Liverpool che può fare un ritorno in Serie A con diversi club intenzionati a sfruttare la grande occasione.

Calciomercato: Chiesa torna in Serie A in prestito

Arrivano aggiornamenti in merito a come possono andare le cose perché il calciatore chiaramente non può essere felice e per questo che ci sono delle novità in arrivo per lui. Perché ora è lo stesso Liverpool a scaricare Chiesa e spingerlo per un ritorno in Serie A.

Torna di moda per il campionato italiano il nome di Federico Chiesa che può davvero essere l’occasione del mercato di gennaio per tantissime squadre che possono pensare di sfruttare anche un prestito per lui visto che il Liverpool è disposto a lasciarlo andare senza problemi.

In Serie A c’è sempre un grande interesse attorno al nome di Federico Chiesa che piace a Milan, Roma, Inter e Napoli ed è il Liverpool stesso a servire l’assist ai club italiani che possono pensare di bussare alla porta del club inglese per prenderlo.

In questo momento Federico Chiesa non trova spazio a Liverpool ed è stato il suo allenatore Arne Slot che ha ribadito nell’ultima conferenza che l’esterno italiano ha bisogno di giocare ma che con lui non potrà farlo perché è fermo da troppi mesi, non sa come comportarsi nei suoi confronti e cosa aspettarsi.