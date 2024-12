Svista Napoli, contro l’Udinese manca un rigore netto prima del gol

Grosse polemiche in casa Napoli per quello che è accaduto nell’ultima partita giocata contro l’Udinese quando nel primo tempo gli azzurri sono andati in svantaggio per un calcio di rigore.

Ma la bufera sarebbe scoppiata successivamente quando nessuno aveva notato quello che prima del gol dell’Udinese è accaduto con un calcio di rigore che manca al Napoli di Conte. Perché ci sono state delle polemiche in merito a quello che è accaduto con una svista che è passata inosservata per tutti, anche per gli stessi tifosi azzurri.

Una situazione davvero surreale quella che sta vivendo il Napoli che è in un momento molto negativo con i risultati che continuano a non arrivare e ora c’è bisogno di risposte da parte di Conte e la sua squadra che non stanno vivendo un periodo sereno.

Nell’ultima partita giocata dal Napoli contro l’Udinese in vantaggio è andata la squadra bianconera grazie ad un calcio di rigore, dove dopo la parata di Meret c’è stato il gol di Thauvin sulla respinta. Ma è ciò che è accaduto proprio un attimo prima che ha fatto scattare le polemiche successivamente.

Moviola Udinese Napoli, manca un rigore

E’ un momento davvero complicato questo per il Napoli dove sembra che tutto vada male, ma ora ci sono delle nuove notizie in merito a questa situazione che riguarda la moviola di Udinese Napoli e ciò che è accaduto. Non sarebbero piaciuti degli atteggiamenti degli arbitri e le scelte prese in campo e fuori.

Perché l’Udinese ha trovato il vantaggio grazie al rigore che è stato concesso dopo un tocco di mano di Lobotka che è sembrato piuttosto netto e punibile, ma il Napoli avrebbe dovuto avere un calcio di rigore prima di quello che è stato concesso alla squadra friulana.

Perché c’è stato un momento dove nessuno si è reso conto di ciò che è accaduto, anzi forse solo l’arbitro ma ha fischiato fallo al contrario. Poco prima del gol e rigore concesso all’Udinese c’è stato un contrasto in area di rigore dell’Udinese con Olivera e Ehizibue a contatto, ma l’arbitro ha fischiato fallo per i padroni di casa.

Rivedendo bene però l’azione e le immagini è chiaro che Ehizibue a calciare Olivera che mette per primo la gamba davanti di furbizia e poi il giocatore dell’Udinese calcia anche il pallone. In questo caso, come tanti altri in questa Serie A, però sarebbe stato fallo di Ehizibue su Olivera e rigore per il Napoli quando il risultato era di 0-0 ancora.

Nel secondo tempo manca un altro rigore anche per un fallo su Anguissa con Lucca che pesta il piede in maniera netta del calciatore del Napoli.