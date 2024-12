Calciomercato Napoli: si sblocca l’affare, indizio da Manchester

Sta per scoppiare una vera e propria bomba di mercato, che riguarda il giocatore di proprietà del Manchester United. Spettatore interessato il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ecco tutti i dettagli.

Arriva un nuovo indizio da Manchester riguardo il futuro del giocatore, che non rientra nei piani di Amorim. Infatti, con l’arrivo del portoghese, il calciatore ha gradualmente perso il posto ed è per questo motivo che si alimentano le voci riguardo un suo addio per la prossima stagione.

Il Napoli è pronto ad approfittare dell’occasione, considerato anche l’enorme stima di Antonio Conte che stravede per il giocatore che è pronto a fare le valigie e arrivare in Serie A.

La chiave per sbloccare l’operazione può essere Victor Osimhen che può andare al Manchester United.

Uno scambio con il Napoli che può favorire l’arrivo in azzurro dell’attaccante che è in uscita dai Red Devils. Ecco le ultimissime riguardo questa operazione.

Manchester United-Napoli: si sblocca lo scambio, ecco i dettagli

La squadra inglese non trova pace, dopo l’addio di Sir Alex Ferguson. Il club, infatti, ha cambiato ancora una volta allenatore e deciso di puntare con forza sul giovane manager Amorim, che è arrivato dallo Sporting.

Operazione, quella della dirigenza, che ha portato a delle valutazioni riguardo anche il futuro di alcuni calciatori che con l’arrivo del nuovo allenatore non rientrano nei piani del club.

Ecco perché, adesso, si muovono alcune società che sono pronte ad approfittare dell’occasione per prendere a prezzo di saldo alcuni degli esuberi del Manchester United.

Tra questi c’è anche Rashford che è un obiettivo di mercato del Napoli per la prossima stagione. L’inglese può arrivare in azzurro grazie alla trattativa che può portare al Manchester United Victor Osimhen.

Rashford al Napoli?

La clamorosa eslcusione di Marcus Rashoford nel derby contrto il City ha aperto le porte all’addio dell’attaccante inglese.

Amorim ha decios id far fuori il calciatore che è pronto a salutare la Premier per venire a Napoli. Gli azzurri, infatti, sono a lavoro per tentare un nuovo colpo dai Red Devils che l’estate scorsa hanno ceduto al Napoli McTominay, che sta facendo la differenza in Serie A.

L’affare che può portare al Napoli Rashford può sbloccarsi grazie a Victor Osimhen, che è pronto a salutare in maniera definitiva gli azzurri. Il calciatore, attualmente in prestito al Galatasaray, ancora sotto contratto con la squadra di De Laurentiis, ha ricevuto l’offerta dei Red Devils che sono pronti a trattare sulla base di uno scambio che può comprendere anche Rashoford che non rientra nei piani di Amorim.