Infortunio Buongiorno più grave del previsto: bloccato il sostituto

Problema serio per Alessandro Buongiorno. Ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche del centrale del Napoli, che starà fermo ai box per un po’ di tempo. Novità dal calciomercato, ecco chi vuole prendere Manna.

Nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero per il ritorno in campo con il Napoli del difensore Alessandro Buongiorno. L’infortunio, infatti, è più grave del previsto con l’ex Torino che salterà ben 3 big match.

Adesso Manna accelera per portare a Napoli un altro difensore centrale, visto che sia Juan Jesus che Rafa Marin non convincono del tutto Antonio Conte.

La sfortuna ha messo il suo zampino. Adesso il Napoli deve fare a meno del suo miglior giocatore di questo inizio di stagione.

Uno dei colpi da novanta dell’ultima campagna trasferimenti si è fatto male. Le condizioni di Alessandro Buongiorno sono anche serie, con uno stop di almeno 50 giorni.

Tegola Buongiorno per il Napoli, chi prende adesso Manna in difesa

Servirà intervenire prima del tempo per portare in azzurro un altro difensore centrale.

Arrivano degli aggiornamenti di mercato, dopo la notizia dell’infortunio di Alessandro Buongiorno. Accelerata improvvisa da parta del direttore sportivo che conta di chiudere quanto prima l’arrivo di un altro giocatore.

Conte, infatti, ha poca fiducia in Rafa Marin e Juan Jesus, con uno dei due che sicuramente scenderà che in campo per le prossime due di campionato contro Genoa e Venezia.

L’obiettivo, adesso, è avere a disposizione il nuovo difensore centrale per i primi di gennaio, quando aprirà la sessione invernale 2025. Nelle ultime ore, infatti, c’è stato un nuovo contatto con l’Arsenal per portare al Napoli Kiwior, che è in cima alla lista delle preferenze della società.

Napoli: Kiwior arriva a gennaio, i dettagli

E’ ilmattino.it a fare il punto della situazione riguardo il possibile arrivo del nuovo centrale difensivo. Buongiorno salterà con il Napoli dalle 6 alle 8 partite, potrebbe tornare a disposizione a inizio febbraio.

Ecco perché, Conte ha bisogno con urgenza di un altro difensore. La priorità, adesso, è Kiwior con gli intermediari a lavoro per chiudere la trattativa in tempi rapidi. Sullo sfondo resta aperta la pista Luiz Felipe, che ha il vantaggio di essere svincolato e potrebbe – in teoria – aggregarsi al gruppo già nelle prossime settimane.