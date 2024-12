Napoli, allarme Kvaratskhelia: cambia la data del rientro

Momento decisivo della stagione per il Napoli che è in corsa per il primo posto in classifica in Serie A, ma adesso arrivano delle nuove notizie sull’infortunio di Kvaratskhelia.

Il calciatore georgiano si è infortunato al ginocchio nell’ultima partita giocata contro la Lazio e ha dovuto saltare il match con l’Udinese dove il Napoli ha vinto 1-3 nel segno di uno strepitoso David Neres. Adesso però ci sono delle nuove notizie che riguardano Kvaratskhelia e la sua situazione.

Perché negli ultimi giorni si è parlato che in base a quello che era il percorso di recupero per Kvaratskhelia i tempi di recupero sarebbero stati stabiliti giorno dopo giorno, con la possibilità che il giocatore potesse stare fuori tra le 2 alle 4 settimane. Adesso però scatta l’allarme e cambia qualcosa.

Momento di grande panico in casa Napoli quando si è infortunato Kvaratskhelia al ginocchio con un ambiente che non ha preso bene la notizia arrivata dopo due sconfitte stagionali che hanno fatto tanto discutere e aggiunto malumore nell’ambiente. Ora però ci sono delle novità che cambiano le cose.

Napoli, rientro Kvaratskhelia: cambia la data

Negli ultimi giorni si è parlato che il rientro di Kvaratskhelia dall’infortunio potesse avvenire dopo 2 o 4 partite di Serie A saltate dal georgiano in base a come reagiva il ginocchio del calciatore. Adesso però c’è un nuovo segnale che rivela quelli che possono essere i tempi di recupero di Kvara.

Udinese-Napoli è finita con il risultato di 1-3 senza Kvaratskhelia ma con un David Neres che ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi azzurri e ora è proprio qui che scatta ‘l’allarme’ per il giovane talento georgiano.

Kvaratskhelia è infortunato ma vuole rientrare il prima possibile in campo dopo quello che ha visto a Udine. La prestazione incantevole e feroce del suo compagno David Neres gli ha fatto scattare l’allarme che potesse insidiare quindi il suo posto e il giocatore vuole tornare subito.

Secondo il Corriere dello Sport, contro ogni pronostico, Kvaratskhelia vuole rientrare per Genoa-Napoli che è la prossima partita di campionato almeno nella lista dei convocati di Conte per non scivolare troppo indietro nelle gerarchie.

Adesso però bisognerà capire che tipo di scelta farà Conte e il Napoli che non vogliono rischiare una ricaduta per l’infortunio di Kvaratskhelia ora che sanno che in quella posizione in campo c’è un David Neres che non ha nessuna intenzione di lasciare la maglia da titolare.