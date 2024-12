Napoli, il nuovo acquisto ha detto sì: agenti in Italia per chiudere

Il Napoli non ha intenzione di fermare questo nuovo progetto che è in crescita continua e ora anche con il gioco in campo si vede, pronto un nuovo acquisto per Antonio Conte a gennaio.

La volontà del Napoli è quella di andare a migliorare la rosa e per questo motivo che la società si sta già mettendo all’opera da subito. Adesso si valutano quelli che possono essere i prossimi acquisti per il mercato di gennaio che potranno permettere a mister Conte di contare su altri giocatori affidabili per il resto della stagione e anche per costruire qualcosa di importante per il futuro.

Occhio quindi a quella che sembra essere la prima mossa da parte della società che vuole provare a definire l’affare il prima possibile, così da consegnare a Conte un acquisto nuovo già nei primi giorni di calciomercato di gennaio.

C’è uno degli obiettivi che sembra già aver dato apertura per il suo trasferimento e le prossime ore possono già essere indicative per vedere un calciatore di nuovo nel campionato italiano grazie al Napoli.

Calciomercato Napoli: primo acquisto di gennaio

Il Napoli è pronto a comunicare ai suoi tifosi quello che può essere il primo acquisto di gennaio perché il calciatore ha già dato l’ok per il trasferimento in Italia e ci sarebbe una possibile beffa per Juventus e Inter che erano gli altri club interessati al giocatore.

Tra i vari obiettivi del Napoli c’è sicuramente quello di andare a migliorare la difesa e il club è pronto a fare importanti sforzi per andare a perfezionare al meglio la rosa. Adesso c’è un calciatore che sembra la priorità per il club e si tratta di Kiwior.

Il difensore di Nazionalità polacca è in forza all’Arsenal dopo aver lasciato la Serie A e adesso può tornare nuovamente in Italia. Perché il calciatore è scontento e non ha intenzione di restare ancora con il club inglese dove non gioca, per questo il Napoli è pronto a chiudere l’acquisto di Kiwior che ha già detto sì.

A rivelare la notizia di oggi e Il Mattino che svela come sia ormai già a buon punto la trattativa per il trasferimento di Kiwior al Napoli tanto che i suoi agenti sono attesi in Italia proprio nelle prossime ore per l’accordo definitivo.

Un acquisto che farebbe molto felice Conte per il proseguo della stagione e anche per le prossime, perché Kiwior può permettere all’allenatore del Napoli di cambiare anche modulo e tornare alla difesa a tre.