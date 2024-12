13 punti di penalizzazione: cambia la classifica per due club

Arrivano conferme in merito a quella che è la penalizzazione in classifica per due club in Italia e ora cambia tutto per il proseguo della stagione del campionato.

Un momento di grande choc quello che sta ora vivendo il campionato italiano per la conferma della notizia in merito alla forte penalizzazione in classifica per due club che ora dovranno cambiare totalmente i loro obiettivi stagionali. Perché c’è una sanzione forte da dover affrontare e che va a rovinare quello che era l’inizio di questa nuova stagione.

Una situazione non facile da dover affrontare perché ci sono novità in merito a quello che è stato anche il tentativo per andare a fare ricorso contro la penalizzazione che non cambierà, anzi, andrà soltanto a peggiorare con altri punti tolti in classifica che stravolgono così il campionato italiano. Ora non c’è altra strada che provare a fare il massimo possibile in campionato sul campo e mettersi alle spalle tutto quello che sta accadendo nelle dovute sedi.

Penalizzazione in classifica, cambia la stagione di due club