Calciomercato Napoli, già scelto il post Lukaku: arriva dalla Premier

Il calciomercato del Napoli è già vivo: Manna e Conte stanno già pensando al post Lukaku per la prossima estate.

Gli azzurri sono alla ricerca di miglioramenti costanti, sia in campo che sul mercato e le idee di Conte in questo senso sono già molto chiare e certe verso il futuro. Con Lukaku oggi il Napoli è felice, il bomber belga si sta comportando abbastanza bene, i numeri sono dalla sua parte e il secondo posto in classifica dimostra anche la bontà del suo acquisto.

Lukaku ha un contratto triennale con il Napoli ma non è da escludere il suo addio alla fine della stagione: Manna ha già messo nel mirino il suo erede.

Calciomercato Napoli: scelto l’erede di Romelu Lukaku

L’ingaggio di Lukaku per il Napoli è stato complicato, per costi e per la lunga trattativa che ne è derivata che è stata difficile da gestire per la dirigenza del Napoli. Conte ha avuto, poi, la possiblità di riabbracciarlo dopo l’esperiena insieme all’Inter e vuole trarre fuori da lui il meglio.

In molti casi Lukaku è stato ampiamente criticato dai tifosi del Napoli per il suo rendimento non eccezionale che ha portato a risultati non felicissimi se paragonati al periodo d’oro di Osimhen, ma poi pian pano si sta prendendo anche la piazza azzurra.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora il Napoli ha scelto l’erede di Romelu Lukaku: Manna è in pressing sul bomber della Premier League.

Napoli sul bomber della Premier: sta facendo faville

Il Napoli vuole regalare un nuovo centravanti ad Antonio Conte. Un altro attaccante che sia simile a Romelu Lukaku nelle caratteristiche tecniche e fisiche ma che possa essere utile per costruire un futuro di grande successo per gli azzurri.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli si è messo sulle tracce di Jhon Duran dell’Aston Villa. L’attaccante classe 2003 sta iniziando a far registrare numeri eccezionali in Premier League ma non è titolarissimo con Unai Emery.

Duran al Napoli sarebbe un colpo clamoroso per gli azzurri, visto che il centravanti colombiano sembra avere tutte le caratteristiche giuste per essere centralissimo nel progetto Napoli e possa ripercorrere le orme dei grandissimi attaccanti che sono passati per il Vesuvio.

Duran al Napoli con la cessione di Lukaku: le cifre

Duran al Napoli è un colpo possibile per la prossima estate, ma solo se dovesse arrivare la cessione di Romelu Lukaku. Il bomber belga piace molto in Arabia Saudita e alcuni club sembrerebbero interessati a sborsare anche 20-25 milioni di euro per il gigante classe ’93, soldi che il Napoli investirebbe per il colombiano.

L’Aston Villa cede Duran solo per 50 milioni di euro. Ha un futuro raggiante davanti a sé, come dimostrano i numeri collezionati fino a questo momento: 24 presenze e 11 gol messi a segno senza essere il titolare della squadra.