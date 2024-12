De Laurentiis fa una promessa ai tifosi: annuncio alla cena di Natale

Christmas party per il Napoli, che si è riunito al museo di Pietrarsa. Oltre 600 invitati per la festa di Natale tinta d’azzurro che è arrivata dopo la bella vittoria contro l’Udinese. Ecco le parole di Aurelio De Laurentiis che ha fatto una promessa ai tifosi.

Il presidente del Napoli ha letto una lettera in occasione dei festeggiamenti di Natale della società azzurra. Presente, al gran completo, tutta la dirigenza e la squadra con Antonio Conte che ha potuto prendere parte al suo primo evento natalizio da tesserato del Napoli.

Ecco l’annuncio da parte del patron azzurro che ha rotto il silenzio soffermandosi su un aspetto molto importante, tanto caro ai tifosi azzurri.

Giornata particolare per il Napoli con la notizia dell’infortunio di Alessandro Buongiorno che ha lasciato un po’ d’amaro in bocca ai tifosi azzurri e non solo.

Il difensore azzurro, che probabilmente dovrà stare fermo ai box per parecchio tempo, sarà rimpiazzato da un nuovo acquisto in arrivo nel mercato di gennaio 2025. Si attende solo il via libera da parte della società con Manna che s’è messo già a lavoro per individuare il profilo da prendere a gennaio.

Intanto, durante la festa natalizia del Napoli, sono arrivate le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis che in un passaggio del suo intervento ha fatto una promessa ai tifosi del Napoli.

Festa di Natale del Napoli: le parole di Aurelio De Laurentiis

La doppia sconfitta contro la Lazio è alle spalle, adesso il Napoli lavora per chiudere al meglio questo 2024 con le prossime due partite contro Genoa e Venezia che saranno decisive per le ambizioni degli azzurri.

Purtroppo, l’infortunio di Buongiorno crea non pochi problemi ad Antonio Conte che dovrà scegliere come sostituire l’ex Torino tra Juan Jesus e Rafa Marin. Intanto, a gennaio è previsto un doppio innesto in difesa, con Kiwior e Luiz Felipe che sono in pole per arrivare in azzurro.

Intanto, dalla festa di Natale arrivano delle dichiarazioni importanti di Aurelio De Laurentiis che è tornato a parlare della “stagione disgraziata dell’anno scorso”.

De Laurentiis fa una promessa ai tifosi

“Milano e Roma nel ‘700 e ‘800 non esistevano: Napoli era la grande protagonista del mondo occidentale. E’ un qualcosa, questo, che stiamo cercando di fare non solo nel mondo del calcio. Per 14 anni siamo stati presenti in Europa, gli unici in Italia ad avere questo privilegio. Poi l’anno scorso abbiamo avuto un anno disgraziato, non l’ho ancora digerito ma tra 2-3 anni vi racconterò tutto”.

“Napoli è una realtà inimitabile ed unica. Oggi è un grande onore essere qui, auguro a tutti un sereno Natale ed un 2025 ricco di gioia. Celebreremo i 2500 anni della nostra città. Forza Napoli!”.