Raffaele Auriemma diventa dirigente: è ufficiale la firma col club italiano

Dalla telecronaca e dal suo “Si Gonfia la Rete” ad una vita da dirigente sportivo, secondo quello che è il comunicato ufficiale del club italiano.

Un club storico, considerando l’annata della stessa società italiana che, affidandosi alla conoscenza del noto telecronista e giornalista campano, nonché di fede partenopea risaputa, ha scelto di affidare la guida dell’area dirigenziale proprio a Raffaele Auriemma.

Tra gli uffici del club italiano, come annunciato dalla stessa società, ci sarà da oggi Raffaele Auriemma che ha già vissuto un passato da dirigente, considerando la sua presenza al club sul quale ha rassegnato le dimissioni proprio pochi giorni fa. Una nuova esperienza e anche una nuova vita per il noto giornalista napoletano che ha deciso così di intraprendere una carriera, all’interno del mondo del calcio, da dirigente in Italia.

Dalla telecronaca all’approdo al club italiano: la notizia su Raffaele Auriemma

Dalla telecronaca per il Napoli, passando anche per la conduzione alla radio, agli uffici della squadra italiana nata nel 1922. È la news che riguarda il noto giornalista, Raffaele Auriemma.

È la notizia ufficiale che la stessa società ha annunciato oggi, con il comunicato ufficiale apparso sul sito del club in merito all’approdo da nuovo direttore generale, Raffaele Auriemma. Ricoprirà questo ruolo il nuovo dg del club che, annunciato proprio nel corso di questo pomeriggio, è stato presentato ai nuovi tifosi.

Si tratta di una scelta che segue a quelle che sono state le sue dimissioni col Savoia, con annuncio ufficiale quest’oggi nel calcio campano e della Serie D, per quanto riguarda l’arrivo di Raffaele Auriemma alla Scafatese.

UFFICIALE – Raffaele Auriemma ha firmato, che ruolo avrà

Da SportMediaset e volto noto di Pressing, trasmissione altrettanto nota di Canale 5, agli uffici della Scafatese: Raffaele Auriemma è ufficialmente il nuovo dg del club campano. Ciò non toglie che lo stesso Auriemma potrà continuare ad occupare la sua professione da giornalista, con annesse ospitate che continueranno a Pressing, luogo dove si accendono dibattiti tra i vari giornalisti in studio, alla conduzione di Massimo Callegari. Intanto, in Serie D, ricopre un ruolo importantissimo della squadra che è, in questo momento della stagione, al secondo posto del Girone I e “col sogno nel cuore” di finire in Lega Pro.

Il comunicato ufficiale su Auriemma: l’annuncio del nuovo dg

Quello che segue, è quanto comunicato dal club campano, in Serie D, in merito alla notizia su Raffaele Auriemma: “La Scafatese annuncia l’ingresso in dirigenza di Raffaele Auriemma, giornalista e volto noto in Italia che ricoprirà il ruolo di direttore generale al nostro club. Quest’oggi, il nuovo dg dei canarini ha conosciuto lo staff tecnico e la squadra, allo stadio Giovanni Vitiello. Il Presidente Felice Romano è lieto di accogliere Raffaele Auriemma, con il più caloroso dei benvenuti e gli augura buon lavoro per questa importante stagione sportiva alla Scafatese”.