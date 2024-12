Rientro Buongiorno: cambiano ancora i tempi di recupero

Un momento complicato in questo momento per la SSC Napoli e Antonio Conte che hanno dovuto fare a meno nell’ultima partita di Kvaratskhelia infortunato e ora anche Buongiorno è finito ko.

Ma se il talento georgiano proverà a recuperare per le prossime settimane, non arrivano buone notizie per Alessandro Buongiorno con l’infortunio he sembra più serio del previsto. Il forte centrale italiano diventato un’icona e un punto di riferimento nel Napoli di Conte in questo inizio di stagione rischia davvero di dover stare fuori per tantissimo tempo, andando a saltare molte partite importanti.

Frattura di due vertebre per Buongiorno che si è infortunato in seguito ad una caduta come riportato dal calcio Napoli e in questo momento si rischia davvero di dover stare senza di lui per tante partite anche di quelle che possono valere la stagione. Il centrale azzurro in questo momento potrà solo stare a riposo.

Arriva la conferma che riguarda quello che è l’infortunio di Buongiorno visto che ora dovrà stare fuori per diverso tempo. Arrivano aggiornamenti su quelle che sono le condizioni del giocatore che ha ricevuto un messaggio speciale dal suo presidente Aurelio De Laurentiis alla cena del Napoli e anche novità sui tempi di recupero di Buongiorno.

Napoli, infortunio Buongiorno: condizioni e tempi di recupero

In un primo momento si era parlato di qualche settimana che rischiava di stare fuori Buongiorno, poi la batosta con aggiornamenti da parte anche di fonti autorevoli come Il Mattino e Sky che hanno subito anticipato tutti sui tempi di recupero di Buongiorno che rischia di stare fuori fino a 2 mesi circa.

Adesso ci sono novità che riguardano quello che può accadere perché per Buongiorno i tempi di recupero possono essere anche lunghi fino a saltare partite di campionato importantissime per quella che è la lotta alla classifica di Serie A per le prime posizioni degli azzurri.

Tra le grandi sfide Buongiorno salterebbe Fiorentina, Juventus e Atalanta oltre ad altre 5 partite per un totale di 8 se dovesse restare fermo per circa 50 giorni. Ma l’obiettivo del Napoli e del calciatore è quello di provare a recuperare anche prima.

Ora possono cambiare i tempi di recupero di Buongiorno con il rientro del centrale che punta ad esserci per Napoli-Juventus che si giocherà il prossimo 26 gennaio del nuovo anno.