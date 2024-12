Skriniar ha avuto l’ok, giocherà in Italia da gennaio

Arrivano aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro di Milan Skriniar pronto ad una nuova avventura in Italia dopo essersi messo alle spalle ormai il PSG.

Una situazione ormai piuttosto chiara quella che riguarda il centrale slovacco che ha lasciato l’Inter e il campionato italiano per trasferirsi al Paris Saint Germain dove ora però non è in un buon periodo perché ci sono delle nuove notizie riguardo quello che è e sembra essere l’addio certo di Skriniar da Parigi.

In questo momento ci sono delle novità che riguardano il futuro del giocatore che non rientra più nei piani del club parigino e il suo allenatore Luis Enrique non l’ha praticamente mai preso in considerazione. Per questo motivo diverse squadre italiane sono pronte a cogliere l’occasione per far firmare Skriniar con un altro club di Serie A.

Forte l’interesse di tante squadre che puntano a prendere il giocatore perché continuano ad esserci delle importanti novità riguardo alle strategie di calciomercato di diversi club e di chi vuole puntare forte su Skriniar. Il calciatore è finito nel mirino di squadre importanti con cui sarebbe disposto a giocare da subito e ora c’è una conferma sulla mossa per gennaio.

Calciomercato Serie A: prendono Skriniar subito

In questo momento la situazione è chiara perché Skriniar può lasciare il PSG e trasferirsi in Italia a gennaio. Questa è la volontà del giocatore, dell’allenatore e del club che è pronto a liberarsi di lui. Adesso proprio in Serie A dove lui stesso ha dato il meglio di se che può arrivare la grande occasione.

Negli ultimi periodi si è parlato tanto di quello che potesse essere il futuro di Skriniar pronto a firmare con una nuova squadra e occhio alle società italiane che possono fiutare l’affare e decidere di chiudere il colpo anche già subito in vista dei primi giorni di sessione invernale di gennaio.

Perché in queste ultime settimane si è parlato della concreta possibilità che alla fine a prendere Skriniar possano essere Juventus o Napoli, le principali due candidate che si sono fatte avanti per lui.

Entrambe hanno bisogno di rinforzare il reparto e attenzione quindi a quello che può essere un grande colpo di scena ora che nell’ultima conferenza stampa Luis Enrique ha confermato che le sue azioni parlano da sole in merito al fatto che Skriniar continua a non avere occasioni al PSG ed è messo ai margini del suo progetto.