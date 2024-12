UFFICIALE – Rescissione contrattuale: il comunicato del Napoli

La notizia a sorpresa sulla rescissione contrattuale del calciatore, che è stato ufficialmente svincolato dal Napoli.

A sorpresa, comunicata in una nota ufficiale, la separazione dal club partenopeo dopo gli anni vissuti in azzurro. Adesso, il calciatore, è a caccia di una squadra che possa dare una svolta alla sua carriera.

A riportare la notizia è per voce diretta la SSC Napoli che, sul proprio sito ufficiale, ha così annunciato la separazione dal calciatore che, da oggi, è ufficialmente un calciatore svincolato, a caccia di una nuova occasione e lontano dal club partenopeo dove ha giocato praticamente per soltanto qualche mese, senza mai riuscire ad incidere veramente nelle 5 partite giocate, tra campionato e Coppa.

Calciomercato Napoli: rescissione contrattuale del giocatore, è ufficiale

Non continuerà la sua carriera in azzurro, sul sito della Lega Serie A si è letto il nome del calciatore che è stato ufficialmente svincolato dalla SSC Napoli.

Dopo aver lasciato a titolo definitivo la Lazio, aveva scelto di giocare per il Napoli, affidando la sua carriera al club azzurro. Le cose per lui non sono andate per il meglio, con il Napoli che ha preferito rescindere il contratto e svincolare il giocatore, accendendo su di lui le voci di calciomercato tra i giovani svincolati in Italia.

Si tratta di uno dei giovani della Primavera, Edoardo Della Salandra che ha ufficialmente lasciato il Napoli quest’oggi, come comunicato direttamente dal sito della FIGC.

Il comunicato della SSC Napoli sulla rescissione del contratto

Si è svincolato dunque ufficialmente il calciatore Edoardo Della Salandra. L’ex Lazio e Ternana, prelevato proprio dalla società di Terni, ha salutato il Napoli praticamente dopo meno di sei mesi in una situazione, alla Primavera del Napoli, che non lo ha mai visto realmente protagonista considerando che ha giocato soltanto 4 partite nel campionato Primavera e una in Coppa Italia Primavera. Il comunicato della SSC Napoli si è letto sul sito della Lega Calcio di Serie A, in merito appunto allo svincolo di Edoardo Della Salandra.

Chi è il calciatore che ha salutato definitivamente il Napoli

Il Napoli ha aggregato soltanto ad inizio stagione i giovani della sua Primavera. All’interno della formazione Primavera c’era Edoardo Della Salandra, centravanti classe 2005 che non è riuscito ad incidere. Attaccante giovane, dotato di buona forza fisica e alto 190cm dopo un’esperienza in prestito dalla Lazio, alla Ternana, aveva salutato definitivamente il club di Terni e della formazione biancoceleste per giocare nella formazione Under 19 del Napoli. Adesso, a caccia di una nuova esperienza, può considerarsi a tutti gli effetti un calciatore sul mercato, dalla lista degli svincolati. Con gli azzurri soltanto cinque presenze tra Campionato Primavera e Coppa Italia Primavera.