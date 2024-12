Calciomercato Napoli: 2 operazioni in chiusura, novità per Spinazzola

Novità sul futuro del Napoli, che sta per definire due operazioni di calciomercato in vista di gennaio 2025. Ecco tutti i dettagli.

Un colpo a sorpresa da parte degli azzurri, che sono pronti a definire la trattativa che riguarda la cessione di Spinazzola che è sempre più vicino all’addio da Napoli.

L’esterno, infatti, che non rientra nei piani di Antonio Conte, è finito nel mirino di un’altra squadra di Serie A.

Con questa cessione può sbloccarsi l’operazione che riguarda anche l’arrivo di un nuovo difensore centrale, che può prendere il posto di Spinazzola nella lista dei 24 per il campionato italiano.

E’ la redazione di AreaNapoli a fare il punto della situazione riguardo l’affare di mercato che vede protagonista Leonardo Spinazzola.

Pochi mesi dopo il suo arrivo in azzurro, l’esterno è già stato messo alla porta da Antonio Conte. Il tecnico, infatti, ha deciso di dare il via libera alla cessione del calciatore che è nel mirino del Monza.

Sullo sfondo ci sono anche altre piste per l’ex Roma, che interessa in Spagna anche al Betis Siviglia oltre che ad alcune squadre dell’Arabia Saudita. Il suo entourage, capitanato da Davide Lippi, è a lavoro per trovare una soluzione anche perché restare a Napoli significherebbe restare in panchina.

Cessione Spinazzola: il Napoli sblocca anche il primo colpo in entrata

Arrivano conferme riguardo il possibile addio dal Napoli di Spinazzola, che ha aperto le porte al trasferimento.

Ci sono novità sulla prossima squadra del giocatore, che può continuare la sua esperienza in Italia e tentare la salvezza con il Monza che è finito sulle tracce del calciatore.

Ovviamente, con l’addio di Spinazzola si libererebbe un posto in squadra, per l’arrivo del famoso difensore centrale.

Kiwior è una priorità anche se giorno dopo giorno prende quota anche la pista Luiz Felipe, svincolato, ed Ismaijli dell’Empoli.

Addio Spinazzola: il Napoli può chiudere per il difensore

In un gioco di coppie, ovviamente, con l’addio di Spinazzola il Napoli dovrebbe trovare anche un altro terzino sinistro, che potrebbe arrivare dalla Fiorentina. Ci sono dei contatti, infatti, con Biraghi che è in uscita dai viola, con uno scambio che comprenderebbe anche un altro azzurro che sta trovando poco spazio fino a questo momento a Napoli.