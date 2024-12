Napoli, arriva il nuovo acquisto: giocherà già il 4 gennaio

Il Napoli è pronto a chiudere un nuovo acquisto per Antonio Conte e ci sono degli aggiornamenti che riguardano i trasferimenti che si possono andare a definire.

Non è stato un periodo fortunato questo di dicembre per il Napoli che ha dovuto affrontare diverse batoste, partendo dal campo con la doppia sconfitta di fila con la Lazio tra Coppa Italia e Serie A, dove la squadra si è rialzata con la vittoria con l’Udinese. Poi agli infortuni di Kvaratskhelia e Buongiorno.

Il club azzurro ha perso il talento georgiano per diverse settimane, ma non è l’infortunio di Kvaratskhelia che preoccupa ma quello di Buongiorno. Perché il centrale italiano in questo momento non è al meglio dopo la notizia del ko che ha subito e che penalizza lui e il Napoli per lungo tempo.

Buongiorno si è infortunato in seguito ad una caduta e ha riportato una doppia frattura di due vertebre lombari e per questo che il suo stop sembra più lungo del previsto. Il giocatore proverà a recuperare per fine mese di gennaio 2025 e non è detto che riesca a tornare in campo per big match come contro Fiorentina, Juventus e Atalanta.

Calciomercato Napoli: colpo a gennaio, gioca subito

Per questo motivo che il Napoli farà degli acquisti nel calciomercato di gennaio per allungare la rosa di Antonio Conte e garantirgli dei nuovi tesserati che possano tornare utili nel presente per concludere al meglio la stagione e anche per il futuro.

Sono diversi gli obiettivi e quasi sicuramente il Napoli vuole investire nel ruolo di difensore centrale e anche di centrocampo. In caso di cessione di Juan Jesus però potrebbero essere addirittura due i nuovi arrivi con il Napoli che può portarsi avanti nel progetto cercando di fare colpi mirati anche per il futuro.

Tra gli obiettivi in difesa ci sono Skriniar, Luiz Felipe, Kiwior e Bijol che il Napoli punta per acquistarli e occhio alla doppia mossa. In questo momento Luiz Felipe è svincolato dopo l’esperienza in Arabia Saudita e può diventare una grande occasione da prendere subito e avere già a disposizione per la partita con la Fiorentina del 4 gennaio.

Più complicato chiudere per Skriniar visto che c’è anche la Juventus, mentre un altro giocatore su cui puntare può essere Kiwior che è in rottura con l’Arsenal e che piace molto a Conte.