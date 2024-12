Napoli, tegola per Conte: terzo infortunio in pochi giorni

Non è per nulla un periodo facile per il Napoli che continua a faticare perché ci sono delle novità in merito a quello che è stato un altro infortunio per un giocatore di Conte.

Siamo saliti a tre infortuni in casa Napoli in pochissimi giorni. Dopo quello di Kvaratskhelia che rischia di stare fuori per altre 2-3 partite, dopo quello di Buongiorno che si è fatto male e dovrà stare fuori fino alla fine di gennaio circa, ora anche un altro giocatore del Napoli ha subito un infortunio.

Una situazione davvero difficile da poter gestire soprattutto per l’allenatore Antonio Conte che non si aspettava di affrontare questa situazione considerando che sono diversi ora i giocatori che iniziano a finire in infermeria e possono portare ad un serio e complicato problema.

Adesso un altro giocatore del Napoli si è fatto male e l’infortunio sembra piuttosto serio tanto da dover ancora chiarire se potrà scendere in campo nella prossima partita di campionato che il club azzurro dovrà giocare contro il Genoa. Da capire soprattutto nelle prossime ore quelli che saranno i tempi di recupero.

Infortunio Napoli, un altro giocatore è finito ko

Perché in questo momento arrivano aggiornamenti proprio in questo verso con la possibilità da parte del club di dover fare a meno di lui per le prossime e importanti sfide. La speranza è quella di averlo a disposizione il prima possibile ma non ci sono novità incoraggiati dall’infermeria dopo un altro infortunio che ha colpito il Napoli.

E’ uno dei giocatori migliori del Napoli di questo inizio di stagione grazie a Conte che è stato capace di rivalutarlo. Adesso ci sono delle novità in merito a quello che riguarda ciò che è accaduto nell’ultimo allenamento perché ci sono delle notizie sulle condizioni di Anguissa.

Momento complicato ora per il Napoli e Conte che vuole capire se potrà contare su Anguissa la prossima partita contro il Genoa. Perché c’è stato un comunicato della SSC Napoli che ha confermato ciò che è accaduto al centro sportivo di Castel Volturno con Anguissa che non si è allenato per infortunio.

La conferma è arrivata perché è Zambo Anguissa che per infortunio non si è allenato con il Napoli nella giornata di oggi. Il calcaitore ha oggi svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale ma potrebbe recuperare per le prossime partite.