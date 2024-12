Scandalo Osimhen, denunciato il Napoli: rischio penalizzazione

Non arrivano buone notizie per la SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis perché ora torna a far discutere il caso Victor Osimhen che può mettere nei guai il club azzurro.

Tante polemiche su quella che è stata la gestione di Victor Osimhen arrivato anni fa a Napoli che lo prelevò dal Lille in un’operazione complessa che ha fatto molto discutere. A farlo ancor di più la strategia del club di De Laurentiis che non ha venduto il giocatore nigeriano di fronte offerte davvero folli, per tenerlo bloccato un altro anno con il prezzo che è chiaramente crollato.

Da lì in poi c’è stata una situazione difficile da gestire e oggi Osimhen è in prestito al Galatasaray in attesa che finisca la stagione e dove potrà poi provare a lasciare Napoli definitivamente con un nuovo trasferimento.

Adesso è una situazione di stallo questa che si sta vivendo per il Napoli che deve cercare in tutti i modi di capire come potersi difendere da certe accuse. Perché c’è la possibilità anche che la società possa finire entro il prossimo anno in tribunale per dover dimostrare ancora una volta la propria innocenza dopo le tante accuse circolate.

Napoli, accusa per il colpo Osimhen: la situazione

Adesso arriva un altro duro sfogo che può mettere in dubbio ancora una volta quello che è un caso spinoso che va avanti da diversi anni perché proprio di recente sono venute fuori delle nuove notizie in merito a quella che è una situazione delicata per il Napoli calcio visto il trasferimento di Victor Osimhen.

Si sta tornando a parlare tanto della cessione di Osimhen che può lasciare Napoli nel 2025 e ora però ci sono ancora polemiche che riguardano il trasferimento del giocatore quando dalla Francia approdò in Italia per vestire la maglia azzurra.

Si parlò di una cifra pari a 72 milioni di euro per la cessione di Osimhen dal Lille al Napoli, ma ora a fare chiarezza a l’Équipe du Soir, è stato direttamente il presidente del Lille Olivier Letang che ha affermato che la vendita di Victor Osimhen al Napoli ha fruttato solo 7 milioni di euro per il club francese.

Nei 72 milioni di euro per Osimhen dal Lille al Napoli c’erano di mezzo anche 4 giocatori come Orestis Karnezis e i giovani Manzi, Liguori e Palmieri rivalutati tutti insieme circa 20 milioni. Una cifra esorbitante per calciatori con alcuni non hanno mai giocato o si sono allenati con il Lille.

Il presidente ha denunciato che i 4 giocatori del Napoli arrivati al Lille alla fine valevano zero e tra commissioni agli agenti, bonus ecc alla fine il club francese ha incassato solo 7 milioni per il trasferimento di Osimhen al Napoli e ora il caso si riapre.