Infortunio Kvaratskhelia: arriva una pessima notizia per Conte

Non arrivano buone notizie per l’allenatore della SSC Napoli perché ci sono conferme riguardo quello che è l’infortunio di Kvaratskhelia e non solo.

Il Napoli ha perso Kvaratskhelia per infortunio nei giorni scorsi e ora anche Buongiorno e Anguissa si sono aggiunti alla lista di indisponibili per Antonio Conte che già non aveva a disposizione da tempo Mazzocchi. Adesso bisognerà capire come affrontare al meglio questa situazione in un periodo decisivo per la stagione.

Momento complicato riguarda la stagione del calciatore del Napoli perché in questo momento non ci sono buone notizie in merito a quanto accaduto e al momento si cerca di capire come risolvere al meglio la situazione riguardo gli infortuni che hanno colpito la rosa di Conte.

Nelle ultime ore ci sono state delle novità in merito a quella che è l’infermeria del Napoli che in pochissimi giorni si è riempita con diversi giocatori anche chiave per Antonio Conte che si sono fermati e che ora rischiano di essere alle prese con una situazione non facile da dover gestire. Su tutti hanno spaventato Kvaratskhelia e Buongiorno che si sono fatti male e salteranno diverse partite.

Infortuni Napoli, non arrivano bune notizie per Kvaratskhelia

Al momento non arrivano novità positive in merito a questa situazione che riguarda l’infortunio di Kvaratskhelia che ora dovrà stare fermo ancora. Dopo aver saltato la partita di campionato contro l’Udinese, il giocatore georgiano rischia di dover stare ancora fermo per un problema al ginocchio.

Un fastidio al ginocchio per Kvaratskhelia che si è infortunato e con il Napoli che dovrà cercare di capire quando averlo a disposizione. Per questo motivo bisognerà andare cauti su una situazione che non è per nulla facile.

Arrivano novità in merito a questo infortunio di Kvaratskhelia al ginocchio con il Napoli che spera di averlo il prima possibile di nuovo in campo, ma con il Genoa sicuro non ci sarà ancora una volta. Da valutare quando potrà recuperare per il futuro.

L’obiettivo e la speranza più che altro è quello di averlo a disposizione contro il Venezia il 29 dicembre, ma non ci sono segnali positivi al momento in tal senso e c’è il rischio che possa tutto slittare nel 2025 per il rientro di Kvaratskhelia dall’infortunio.