Napoli, arriva a gennaio dal Manchester UTD: l’annuncio di Amorim

Il Napoli è pronto a fare altri grandi colpi di calciomercato nella sessione di gennaio e dopo McTominay, Gilmour e Lukaku che un altro acquisto può arrivare dalla Premier League.

Un vero colpo di scena quello che può arrivare nelle prossime settimane perché c’è la società decisa a voler rinforzare la rosa e occhio però alla scelta dell’allenatore che non si tira indietro da quelle che sono le sue richieste nei confronti della società. Pronto un altro grande acquisto per il Napoli di Conte dal Manchester United.

A dare l’annuncio è stato direttamente il nuovo allenatore dei Red Devils che da quando è arrivato ha messo le cose in chiaro con alcuni giocatori e presto potrebbero esserci delle novità molto importanti proprio in questo senso, perché si parla di quello che può essere un altro grande colpo per la SSC Napoli che vuole rinforzarsi con l’occasione dal Manchester United.

Calciomercato Napoli: altro acquisto dal Manchester United

Lavori in corso in casa Napoli con un forte acquisto che può arrivare a vestire la maglia azzurra da un momento all’altro, ora spunta la grande occasione dal Manchester United con il club inglese che l’ha fatto fuori a causa delle incongruenze con il nuovo allenatore Amorim.

Situazione ora che può rivelarsi fondamentale da un momento all’altro per il futuro del Napoli che punta forte su Rashford che è pronto a lasciare il Manchester United dopo le dichiarazioni del giocatore stesso e anche di Ruben Amorim allenatore appena arrivato che ha spiegato che presto si occuperà della sua situazione in uscita. Il Napoli ci pensa davvero e può arrivare una grande occasione di puntare su Rashford.

Chi è cresciuto con Rashford e può essere un vero sponsor per il suo trasferimento al Napoli sono gli ultimi nuovi acquisti Lukaku e McTominay che dopo aver lavorato e vissuto nello stesso spogliatoio dell’attaccante inglese possono ora convincerlo ad approdare in azzurro.

Le prossime settimane diventano quindi decisive perché si può davvero concretizzare il trasferimento di Rashford al Napoli che è un chiaro obiettivo di Manna e di Conte che vogliono provare a convincerlo a vestire la maglia azzurra.