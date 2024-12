Napoli, primo acquisto del 2025: arriva dagli svincolati

Arrivano notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento di un giocatore che può vestire da gennaio 2025 la maglia del Napoli grazie a Giovanni Manna.

Un momento non del tutto facile quello che sta attraversando il Napoli per quanto riguarda i continui infortuni che hanno indebolito la rosa allenata da Antonio Conte che ora chiede un altro sforzo alla società per garantirgli una rosa più lunga e affidabile. Occhio al possibile trasferimento quindi di un altro giocatore che può vestire presto la maglia azzurra.

Ci sono delle novità di calciomercato che riguardano la mossa del direttore sportivo del Napoli che ora guarda l’occasione che si sta venendo a creare per poter andare a migliorare un reparto che vorrebbe a tutti i costi rinforzare il suo stesso allenatore.

C’è un nome che piace da tempo al Napoli e ora può diventare la vera occasione visto la notizia che è circolata e che conferma quello che può accadere da un momento all’altro per il club che in questo momento ha voglia di prendere nuovi giocatori in quella zona di campo.

Calciomercato Napoli: occasione dagli svincolati

Il Napoli vuole prendere un nuovo difensore e tra i vari obiettivi ci sono Danilo della Juve, Skriniar del PSG, Bijol dell’Udinese e Luiz Felipe che è svincolato dopo l’esperienza in Arabia Saudita ormai terminata. Ma oltre all’ex centrale della Lazio c’è un altro giocatore che presto può liberarsi dal suo contratto e trovare l’accordo con una nuova squadra.

Infatti, nelle ultime ore si fanno sempre più concrete le voci in merito a quello che può essere l’ingaggio di Danilo della Juventus per il Napoli che può inserire un tassello di qualità ed esperienza nel proprio reparto e spogliatoio.

Secondo le ultime notizie che arrivano adesso può esserci un vero colpo di scena che riguarda quello che può essere il trasferimento di Danilo che può firmare con il Napoli ma da svincolato, perché il giocatore potrebbe liberarsi dalla Juventus nelle prossime settimane andando a fare una rescissione di contratto con i bianconeri con cui è in rottura.

Il calciatore è pronto a prendere una buonuscita per lasciare la Juve poi firmare con il Napoli perché Danilo è un giocatore chiesto da Antonio Conte.