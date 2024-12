Napoli, scambio in chiusura: accontentati Giuntoli e ADL

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo e grazie allo scambio, che accontenta Giuntoli e De Laurentiis, si può chiudere.

Torna a trattare con la Juventus e se De Laurentiis lo fa è per il rapporto che comunque, al di là di qualche “frecciata” del presidente De Laurentiis, in merito alla “juventinità” di Giuntoli, non è mancata. Ma è un De Laurentiis “cambiato” sotto questo punto di vista e che, per il bene del Napoli, potrebbe piazzare quello che è il colpo che accontenta il suo allenatore, Antonio Conte, spedendo uno dei suoi “gioielli”, ma con interesse economico e non solo, in bianconero.

Uno di quei calciatori che era considerato un patrimonio vero e proprio fino a pochissimo tempo fa, potrebbe diventare il nuovo titolare della Juventus. E lo stesso club piemontese potrebbe, proprio per risolvere quello che è un tema delicato in casa bianconera, “sacrificare” uno dei suoi simboli, per sistemare la situazione per Thiago Motta.

Calciomercato: scambio Napoli-Juventus, la notizia da Sky

Secondo quanto svelano da Sky Sport, la chiusura dello scambio è possibile, con Aurelio De Laurentiis che avrebbe già informato tutti che non ci sarà nessun prestito sulla cessione del suo calciatore: vuole soldi e li vuole subito. Ecco perché poi subentrano i discorsi sugli scambi possibili.

Da una parte, a gennaio, c’è la possibilità di vedere Giovanni Simeone al Torino per la situazione legata a Duvan Zapata e al suo infortunio, con l’esigenza da parte dei granata di piazzare un colpo importante davanti, dall’altra c’è quella di Raspadori che cerca spazio. Uno spazio che potrebbe trovare alla Juve.

E dalla stessa Juve c’è invece un calciatore, di grande esperienza, che potrebbe prendere il posto di Juan Jesus. Ecco che scatta allora l’ipotesi scambio tra Raspadori e Danilo, con conguaglio economico ovviamente a favore del Napoli. È solo così che gli azzurri cederebbero Raspadori alla Juve.

La Juve vuole il prestito, ma il Napoli vuole venderlo: scatta lo scambio

Scatta l’opzione dello scambio, nella trattativa tra Juventus e Napoli che soddisfa tutti, Danilo e Raspadori compresi. Perché lo stesso capitano della Juventus vorrebbe andare al Napoli da Antonio Conte, per giocarsi le sue chance sullo Scudetto in azzurro, stando ai rumors. E l’occasione di cedere Raspadori, con “ammorbidimento” economico vista la presenza del cartellino di Danilo, nello scambio, accontenterebbe davvero tutti.

Le cifre sullo scambio tra Napoli e Juventus

Il valore economico di Raspadori tocca i 30 milioni. Il Napoli, per 20-25 milioni di euro più il cartellino di Danilo, potrebbe accettare lo scambio con la Juventus. Di fronte a tale ipotesi, a quel punto, difficile che De Laurentiis dica “no”.