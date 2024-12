Ritorno di fiamma: raggiunge Conte al Napoli, affare con gli Spurs

Un nuovo affare di mercato per il Napoli, che è in contatto con il Tottenham per l’arrivo del giocatore. Ecco la rivelazione che fa impazzire i tifosi, riguardo il nome del prossimo obiettivo degli azzurri.

Un colpo da novata per il mercato invernale del Napoli, che conta di chiudere quanto prima la trattativa per l’ingaggio del giocatore che può prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare il Tottenham per tentare di vincere lo Scudetto con gli azzurri.

Lo sponsor di questa operazione è Antonio Conte, che ha già avuto modo di allenare il big nel corso della sua esperienza alla guida degli Spurs.

Arrivano ulteriori aggiornamenti di mercato su questa operazione che può chiudersi nella prossima finestra invernale. Ecco tutti i dettagli.

Manca sempre meno all’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio 2025.

Gli azzurri sono a lavoro per completare l’organico a disposizione di Antonio Conte e c’è la possibilità che possa arrivare un altro difensore centrale, anche perché attualmente in rosa ci sono Marin e Juan Jesus che non godono della fiducia del mister.

Tra i tanti nomi fatti, è uscito fuori un altro nome che è quello relativo al difensore centrale del Tottenham. Non si tratta di Dragusin, un altro obiettivo di mercato del Napoli.

Napoli: nuovo acquisto dal Tottenham, ecco chi vogliono prendere

E’ spuntano un nome nuovo per il mercato del Napoli, si tratta del centrale argentino che ha un passato anche in Serie A.

E’ stato di passaggio alla Juventus, prima di passare all’Atalanta dove è definitivamente esploso prima del grande salto in Premier League. Un nome non nuovo negli ambienti azzurri con De Laurentiis che già in passato ha provato a prenderlo, senza speranza.

Questa volta la storia può cambiare, anche grazie alla presenza in panchina di Antonio Conte che spera di convincere Romero a firmare con il Napoli.

Romero al Napoli?

E’ il giornalista Gerardo Fasano, in un’intervista ad AreaNapoli, a svelare l’indiscrezione di mercato relativa al possibile arrivo al Napoli di Romero.

Il calciatore è un profilo che Conte conosce bene, avendo lavorato con lui al Tottenham. E’ l’ideale per i parametri del tecnico anche se c’è una distanza con il Tottenham che di sicuro non intende privarsi del calciatore a gennaio.

L’affare potrebbe decollare la prossima estate. Per gennaio, dunque, prendono corpo le potesi Kiwior e Ismajli.