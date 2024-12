Calciomercato: scambio Napoli-Roma, c’entra Dybala

Si avvicina il mese di gennaio che può portare a degli stravolgimenti che riguardano anche la Roma, che è pronta a liberarsi di Paulo Dybala. Un intreccio particolare, quello per l’argentino, che interessa anche il Napoli: ecco i motivi.

Si sta per chiudere la parentesi in giallorosso di Paulo Dybala. L’argentino, infatti, in scadenza di contratto, è pronto a fare le valigie e salutare la Capitale nel corso della prossima finestra di mercato.

L’agente è già a lavoro per trovare una nuova destinazione al suo assistito e tra le ipotesi dell’Arabia Saudita ed un ritorno clamoroso in Argentina, al Boca Juniors, è uscita fuori un’altra notizia di mercato che, di riflesso, interessa anche al Napoli di Antonio Conte.

E’ il portale specializzato tmw a fare il punto della situazione riguardo questo scambio che Manna può mettere in campo con il suo omologo giallorosso Ghisolfi.

La Roma è già alla ricerca di un altro attaccante con l’addio di Paulo Dybala che può portare a degli stravolgimenti riguardo il reparto offensivo dei giallorossi.

Di sicuro, nella rosa di Claudio Ranieri, potrebbe beneficiarne Matias Soulé che con la partenza del suo connazionale avrebbe maggiore spazio in squadra.

Comunque, la Roma si sta guardando intorno e tra gli obiettivi seguiti c’è anche il giocatore di proprietà del Napoli che in questa prima parte di stagione ha giocato davvero poco a causa dell’elevata concorrenza in quel reparto.

Calciomercato Napoli: proposta di scambio alla Roma, ecco cosa può succedere

Chi è il giocatore del Napoli che interessa alla Roma per il mercato di gennaio?

Nome a sorpresa dei giallorossi che per sostituire Dybala, sempre più vicino al Galtasaray in Turchia, stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di portare alla Roma Raspadori. L’ex Sassuolo, infatti, è il profilo individuato da Ranieri per sostituire la Joya, che insieme al suo agente sta valutando l’offerta dei turchi.

Sull’attaccante è vivo anche l’interesse della Juventus, con Giuntoli che è da sempre un grande estimatore di Raspadori.

I giallorossi,però, sono pronti a giocarsi la carta Lorenzo Pellegrini che può essere scambiato con il Napoli per arrivare a Raspadori.

Scambio Raspadori Pellegrini tra Napoli e Roma?

E’ un’idea di mercato rilanciata in queste ultime ore con l’affare che potrebbe decollare a gennaio sull’asse Napoli-Roma, Raspadori e Pellegrini sono i giocatori coinvolti di questo scambio clamoroso.

Ad oggi si tratta di una suggestione, anche perché bisognerebbe trovare la quadra relativa anche ai due ingaggi, visto che Pellegrini guadagna molto di più di Raspadori, circa 4 milioni all’anno.

Siamo ancora alle fasi iniziali di questo affare con le due società che per il momento non sono ancora entrate nel vivo della trattativa.