Napoli: Kvaratskhelia diventa un caso, Conte ha già fatto una scelta

Importanti novità relative al futuro di Kvaratskhelia al Napoli. Il georgiano, che avrebbe già dovuto firmare il rinnovo di contratto, è ancora in trattativa con gli azzurri ed attende il via libero dal suo entourage. Intanto, arriva una mossa a sorpresa da parte di Conte.

L’infortunio di Kvaratskhelia, infatti, ha messo in mostra Neres che contro l’Udinese ha stupito e non poco il popolo azzurro. Adesso il brasiliano rivendica spazio in squadra e in questo momento è avanti nelle gerarchie di Conte, che è pronto a puntare sull’ex Benfica per queste ultime due partite del 2024.

Per il futuro potrebbe diventare un bel problema, soprattutto se non dovesse arrivare la firma sul rinnovo di Kvaratskhelia.

Napoli: cosa succede adesso con Kvaratskhelia?

C’è grande attesa riguardo la decisione del Napoli sul rinnovo di Kvaratskhelia. Non è ancora arrivato il via libera, che sarebbe dovuto arrivare prima della fine del 2024.

C’è ancora la speranza che questa telenovela possa chiudersi quest’anno anche se per il momento tutto tace su questo fronte, con il giocatore alle prese con il recupero dall’infortunio.

Intanto, Conte ha scoperto un’altra soluzione per la fascia sinsitra ovvero Neres che è pronto a rubare la scena al georgiano in vista di queste ultime due partite del 2024.

Neres titolare per le prossime partite del Napoli

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di una trasmissione sportiva in onda su Televomero, ed ha fatto il punto della situazione sul ballottaggio tra Kvara e Neres per Genoa e Venezia.

“Kvaratskhelia può essere convocato per il Genoa e da parte sua c’è la volontà di esserci. Neres? Oggi il titolare è proprio l’ex Benfica che è pronto a prendere il posto di Kvara. La squadra ha già la sua identità e sta facendo delle cose straordinarie ed è in alto in classifica per merito di tutti, anche di Politano che sta dando un grande contributo alla causa”.

“Non penso che Conte cambierà filosofia. Poi ci sono i cinque cambi che ti permettono di cambiare anche in corsa. Ad oggi dico che in attacco giocheranno Neres e Politano con Lukaku prima punta. Quella zona del campo è l’unica che ha già delle gerarchie. Ovviamente, tutto va considerato a causa dell’infortunio di Kvara. Quando tornerà a disposizione sarà una bella lotta con il brasiliano. I numeri dicono che con Neres il Napoli produce di più in avanti rispetto a Kvaratskhelia”.