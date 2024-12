Napoli, Manna frega la Juve: sta comprando il numero 10

Il Napoli pensa al presente e al futuro e per questo motivo che c’è una grande attenzione al calciomercato da parte del direttore sportivo Giovanni Manna per i nuovi acquisti.

Situazione chiara quella che si vive in questo momento in casa Napoli dove la società vuole costruire qualcosa di davvero importante per il futuro e per questo motivo che il club azzurro ora mette nel mirino un altro talento. Possibile grande colpo a sorpresa grazie a Manna che è rimasto stregato dal giocatore.

Il direttore sportivo azzurro è pronto a mettere le mani su di lui ancora una volta e dopo averlo portato alla Juventus lui stesso adesso può prenderlo con se a Napoli perché crede fortemente nelle sue qualità. Una situazione davvero chiara questa per il calciatore che sogna un grande salto.

Adesso ci sono aggiornamenti sulle mosse di mercato che sta provando a portare avanti il Napoli perché il club ha deciso di andare forte su dei giocatori che possono rivelarsi importanti per il futuro. Ecco che allora si apre un vero e proprio asse di calciomercato che può diventare decisivo per la carriera di un giovane talento.

Calciomercato Napoli: colpo di Manna, scippo alla Juve

E’ ormai noto che Giovanni Manna lavorava fino a pochi mesi fa alla Juventus e che ha costruito qualcosa di davvero importante andando a puntare di continuo su grandi talenti che hanno permesso al club bianconero di crescere, fare plusvalenze e ritrovarsi con dei veri e propri giocatori di qualità molto giovani in rosa. Adesso però il nuovo ds del Napoli vorrebbe fare lo stesso con gli azzurri.

Ci sarebbe già un altro giocatore messo fortemente nel mirino e che può tornare utile anche per il futuro. Perché il Napoli è ad un passo dall’acquisto di Luis Hasa, giovane talento classe 2004 che giocava nella Juventus Next Gen portato proprio da Manna e che la scorsa estate da poco passata è approdato al Lecce gratuitamente.

Luis Hasa oltre a giocare nella Juventus veste anche la maglia della Nazionale dell’Italia dove è partito dall’Under 15 fino all’Under 21 oggi. La Juve ha scelto di sacrificarlo dopo l’addio di Manna e ora proprio il ds del Napoli può prendere Luis Hasa che sembra sempre più vicino. Possibile scambio con il club leccese dove in prestito possono andare Rafa Marin o Zerbin.