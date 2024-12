Nuovo acquisto Napoli: Conte si è fatto scappare un indizio

Il calciomercato del Napoli può regalare grosse sorprese già in vista di gennaio perché il nuovo progetto con Antonio Conte alla guida della squadra è partito e non c’è intenzione di fermarsi.

Situazione da definire questa per la SSC Napoli perché ora la società vuole cercare di fare qualcosa di importante per andare a crescere sempre di più ed essere competitiva in ogni zona del campo. Ma attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro con il club che può andare a fare un colpo molto serio perché c’è la volontà di intervenire subito.

In questo momento sono diversi infortuni che hanno messo nei guai Antonio Conte con il Napoli che vuole cercare di allungare la rosa dell’allenatore che vuole competere per i massimi obiettivi in ogni competizione e per questo che spera di alzare l’asticella e il livello.

Attenzione però a quello che può accadere con il Napoli pronto a chiudere più di un acquisto importante già nella prossima sessione di gennaio. Una vicenda che ora può andare ad aprire a diverse grandi occasioni che possono diventare determinanti per il club azzurro.

Calciomercato Napoli: pronti nuovi acquisti per Conte

La società è già a lavoro perché gli esperti di calciomercato confermano che il Napoli si sta muovendo per trovare la migliore soluzione possibile in diverse zone del campo e che presto possano arrivare dei segnali molto importanti per alcuni giocatori che sono finiti nella lista degli obiettivi di Manna.

L’infortunio di Buongiorno che starà fuori a lungo ha acceso un campanello d’allarme in casa Napoli con Conte che ha fatto notare alla società che servirà un altro centrale importante in quel ruolo. Occhio quindi a quello che può accadere perché ci sono delle novità che riguardano proprio quella che può essere una mossa di mercato in tal senso.

Il Napoli può andare a comprare un nuovo difensore e l’indizio arriva direttamente da Antonio Conte che ha fatto intendere che se ci saranno occasioni e la società sarà pronta allora potrebbe accogliere un nuovo centrale di difesa e non solo, perché sono diversi i ruoli da dover rinforzare.

Ecco che allora si aspetta quella che sarà nei prossimi giorni la mossa di Manna e De Laurentiis che possono accontentare Conte e portare a Napoli già a gennaio dei nuovi acquisti di livello.