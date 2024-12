“Vuole giocare”, lascia Napoli a gennaio: l’annuncio dell’agente

A dare l’annuncio è stato direttamente il suo agente e per questo motivo che ora arrivano notizie in merito a quello che può essere il trasferimento del giocatore già a gennaio.

Può lasciare Napoli e sicuramente che ci saranno delle valutazioni che farà il club con lo stesso giocatore e il suo agente. Chiaramente serviranno delle offerte molto importanti in merito a quello che può essere il trasferimento del calciatore del Napoli che già a gennaio può andare via una volta e per tutte.

Occhio a quella che può essere una mini rivoluzione nel calciomercato di gennaio perché si può pensare che il Napoli possa seriamente cambiare le carte in regola andando a puntare su altri profili e lasciar andare chi sta giocando meno ed è più indietro nelle gerarchie e scelte di Conte.

Calciomercato Napoli, pronto una cessione

Ci sono delle notizie molto importanti che riguardano il futuro del giocatore che può seriamente lasciare il Napoli a gennaio con il calciomercato che può regalare davvero sorprese per il trasferimento del giocatore che aspetta di cambiare le cose per il bene della sua carriera.

Ci sono alcuni giocatori che a Napoli giocano meno ed altri di più, per questo motivo che ora alcuni possono approfittare del mercato di gennaio per andare via e sarà il club con l’allenatore Conte a decidere chi può andare via a titolo definitivo e chi in modo temporaneo per poter poi essere a disposizione.

Infatti, tra i vari giocatori che possono cambiare aria c’è sicuramente anche Elia Caprile che è un giovane portiere italiano promettente su cui il Napoli punta molto, ma ad oggi in rosa c’è Meret che è considerato il titolare.

Eppure Elia ha dimostrato in diverse partite impegnato durante l’infortunio di Meret di essere pronto per una piazza come Napoli e per questo il Napoli lo lascerà andare solo se in prestito.

A raccontare tutto è stato il suo agente Graziano Battistini che ha raccontato ai microfoni di TeleCapri che Elia Caprile è pronto anche per cogliere l’occasione nel mercato di gennaio così da poter ritrovare continuità e dimostrare sempre di più il suo valore in crescita.