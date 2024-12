Napoli, brutta notizia su Kvaratskhelia: c’entra ancora il ginocchio

Il Napoli vince in casa del Genoa e torna al primo posto. Una partita dove ha dato tante risposte e dove è tornato anche dall’infortunio Kvaratskhelia.

Il calciatore georgiano si era fatto male nella partita di campionato contro la Lazio e per un problema al ginocchio ha saltato la partita contro l’Udinese, per tornare contro il Genoa e giocare circa 20 minuti. Ma ci sono state diverse notizie non proprio positive per il Napoli in merito a quelle che sono le condizioni di Kvaratskhelia.

Arrivano ora delle novità importanti che riguardano questa situazione con il ginocchio di Kvaratskhelia che preoccupa il Napoli, lato tifosi, per la vistosa fasciatura che si è potuta vedere con cui ha giocato il calciatore e che non è sembrato in effetti proprio se stesso.

Perché adesso ci si chiede quando tornerà il vero Kvaratskhelia e se questo problema al ginocchio non del tutto risolto possa portare ora delle ricadute se il calciatore dovesse tornare a spingere forte. Ora arrivano quindi delle novità riguardo quello che è accaduto nell’ultima partita Genoa-Napoli.

Napoli, problema per Kvaratskhelia: la situazione

C’è un problema in casa Napoli e riguarda quelle che possono essere le condizioni dei giocatori infortunati o appena tornati da ko. Per questo motivo che ci sono delle novità ora che arrivano su Kvaratskhelia dopo la partita di campionato giocato contro il Genoa.

Prima di entrare in campo ci sono state delle immagini chiare che hanno inquadrato Kvaratskhelia alle prese con un problema con la sua fasciatura al ginocchio. Il calciatore avrebbe avuto un problema e per questo motivo che ora arrivano delle preoccupazioni per i tifosi.

Perché anche per dei movimenti in campo Kvaratskhelia non sembrava al meglio e ora si cerca di capire quando possa tornare al meglio con l’ansia per quello che può essere il problema al ginocchio che potrebbe tormentarlo ancora per un po’ in queste prime settimane post infortunio.