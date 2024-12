Napoli, Caressa svela il prossimo acquisto: è il preferito di Conte

Il Napoli ha intenzione di andare a migliorare la rosa da subito approfittando del calciomercato di gennaio dove la società fare acquisti e cessioni mirate.

L’obiettivo della società partenopea è quella di andare a migliorare la rosa allungandola anche per Antonio Conte che potrà poi contare su nuovi giocatori che possono essere decisivi per andare a raggiungere determinati obiettivi magari già anche in questa stagione.

Adesso il club sta lavorando con Manna e De Laurentiis che hanno parlato con il proprio allenatore per cercare una strategia comune che possa permettere al Napoli di intervenire con dei nuovi acquisti approfittando anche delle occasioni che ci saranno nel mercato di gennaio.

Attenzione quindi a quelli che possono essere dei movimenti di mercato che pensa di andare a fare la società perché in questo momento spuntano fuori dei nuovi nomi a sorpresa che possono approdare in azzurro. A dare l’annuncio in questo senso è stato Fabio Caressa su un retroscena di calciomercato che riguarderebbe una scelta di Conte.

Calciomercato Napoli: Caressa svela il nuovo acquisto

Il Napoli vuole provare a migliorarsi sempre di più in ogni reparto e lo stesso Conte si aspetta diverse operazioni in tutti i settori entro la prossima estate. Occhio però a quelli che già possono essere dei movimenti che la società può pensare di fare nel mercato di gennaio.

Infatti, l’allenatore della SSC Napoli si aspetta quelli che possono essere dei nuovi giocatori che possono vestire la maglia del Napoli in vista dei prossimi mesi perché ci sono delle novità che riguardano quelli che possono essere i colpi nuovi che pensa di andare a fare la società azzurra.

In questo momento ci sono diversi giocatori che piacciono e su tutti uno di questo è Matic che veste oggi la maglia del Lione ma che ha già lavorato in passato con Antonio Conte ai tempi del Chelsea. Pare che l’allenatore voglia approfittare dell’occasione e tornare di nuovo a lavorare con lui per dare muscoli, qualità e quantità al centrocampo con un giocatore dotato di grande esperienza.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabio Caressa Matic è un giocatore che a Conte piace da morire e per questo motivo che le voci di mercato possono rivelarsi presto decisive e vere per il futuro magari già immediato nella sessione di gennaio.