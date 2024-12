Stanno comprando Osimhen, annuncio in conferenza

C’è grande attesa per quello che può essere il futuro di Victor Osimhen perché l’attaccante nigeriano del Napoli è pronto a andare via a titolo definitivo.

Un vero colpo di scena quello che riguarda il futuro del calciatore nigeriano che è pronto ad andare a sposare un nuovo progetto ed iniziare un’altra avventura mettendosi alle spalle in maniera definitiva e lasciando da campione per essere riuscito a diventare l’uomo simbolo dello scudetto del Napoli.

Per questo c’è sempre stato sempre grande interesse attorno a Victor Osimhen che ora è pronto a lasciare Napoli e firmare con una nuova squadra. Il giocatore fino a qualche mese fa aveva una clausola da 130 milioni di euro che nessuno ha avuto intenzione di pagare e per questo motivo che adesso si cerca di capire come andranno le cose.

Perché sembra che il Napoli possa vendere Osimhen per una nuova clausola da 75 milioni di euro che è il prezzo fissato da De Laurentiis e ora sarà l’agente del giocatore che dovrà cercare la nuova destinazione del proprio assistito che in questo momento gioca in prestito al Galatasaray per non perdere la forma visto che a Napoli era un fuori rosa e continuare a crescere.

Calciomercato Napoli: annuncio sull’acquisto di Osimhen

Terminato il prestito al Galatasaray già a gennaio o in estate 2025 che Osimhen può essere venduto dal Napoli che spera di incassare il più possibile dalla partenza di un giocatore di grandissimo livello come Victor che è sempre più distante.

Arriva direttamente da quello che può essere il suo prossimo allenatore l’annuncio sul possibile acquisto di Victor Osimhen che può lasciare Napoli e firmare con il PSG di Luis Enrique. Il bomber nigeriano è stato già accostato al club francese nei mesi scorsi e in estate è stato davvero ad un passo per il trasferimento, poi si è fermato tutto.

Sono diversi i club che pensano di poter investire su Osimhen come Chelsea, Manchester United, Arsenal, PSG e Juventus, ma pare che sia proprio il club francese il più vicino per prenderlo nel 2025.

Il Napoli aspetta l’offerta per la cessione di Osimhen e in conferenza stampa Luis Enrique ha voluto spostare l’attenzione non rispondendo alla domanda sul giocatore dicendo che è un tesserato di un altro club.