Colpo di scena: Sarri in panchina, giocherà contro Juve e Inter

Il colpo di scena vede Sarri in un top club del calcio mondiale, in quelle che sono le notizie che arrivano nel corso di questa giornata.

Il tecnico di Figline sogna un grande ritorno, come annunciato precedentemente quando si “pentiva” di aver scelto di finire alla Juventus e con la possibilità adesso di finire di nuovo pure in Champions League.

Ha vissuto già esperienze passate di un certo livello se si pensa a quanto straordinario fatto tra Lazio, Chelsea, Juventus e Napoli nella sua carriera, prima dell’esordio che fu in Serie A con l’Empoli. Adesso Sarri può finire, secondo le voci di oggi, in una delle panchine più importanti al mondo.

Esonero e grande occasione per Sarri: può allenare un top club mondiale

La grande occasione può arrivare nell’immediato per Maurizio Sarri, visto che la situazione in un top club è diventata al limite del disastroso.

Prima di incappare in una debacle clamorosa in classifica, ecco che la scelta potrebbe portare all’ex Napoli e Juventus che, in Inghilterra, ha fatto benissimo col Chelsea, portando l’Europa League in un momento che fu molto complesso per i Blues, in quel periodo.

Secondo quanto riferiscono i media inglesi infatti, la grande occasione per Sarri potrebbe arrivare proprio in caso di improvviso esonero per Pep Guardiola al Manchester City. La squadra non gira più e sembra quasi che, per dare uno scossone immediato e non rischiare di finire ancora più lontano dalle posizioni di piazzamento in Champions League, sceglierebbero l’allenatore italiano che ha apertamente dichiarato di voler tornare ad allenare in Inghilterra.

Ultime su Sarri: può finire subito in panchina, è un’occasione irripetibile

Qualora dovesse effettivamente lasciare il Manchester City con esonero, Pep Guardiola, il primo nome per la panchina del Manchester City è quello che porta a Maurizio Sarri. Il tecnico di Figline aveva manifestato la sua voglia di tornare in Inghilterra, dopo il suo passato in Premier League al Chelsea. Stesso allenatore che è tra le idee anche del Tottenham, così come del Milan in Italia. Ma in questo momento, tra il Milan e una grande occasione in Inghilterra, Sarri preferirebbe quella in Premier, seppur agli Spurs, eventualmente.

Sarri pronto al ritorno in panchina: sfida aperta a Inter e Juventus

Qualora dovesse prendere il posto di Pep Guardiola al Manchester City, Sarri allenerebbe in Champions League e non solo, considerando anche il Mondiale per Club a fine stagione e che porterà lo stesso tecnico di Figline come avversario per il titolo sia di Juventus che dell’Inter, che partecipano alla competizione.