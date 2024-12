Napoli, colpo stellare in attacco: arriva con i soldi di Osimhen

Possibile svolta storica per il Napoli che è pronto a dare continuità sempre di più al progetto affidato ad Antonio Conte che può accogliere un nuovo talento in rosa.

E’ ormai certo quello che sarà l’addio di Victor Osimhen dal Napoli per il prossimo anno e con il 2025 che può arrivare una svolta che riguarda quello che sarà il nuovo acquisto in attacco che può andare a fare la società di De Laurentiis che in questo momento non ha intenzione di ripetere anni deludenti come lo scorso.

Adesso ci sono delle novità di mercato che arrivano riguardo quella che può essere la grande mossa in anticipo che starebbe pensando di fare il Napoli pronto a comprare un altro giocatore che può diventare determinante per il futuro. Perché sono diversi i giocatori del reparto offensivo messi nel mirino.

Adesso ci sono delle nuove notizie che arrivano sul possibile colpo in attacco che prepara il Napoli che vuole vendere Osimhen e prendere un altro giocatore in avanti, considerando che l’investimento fatto su Lukaku non sta ripagando in campo come ci si aspettava e anche il belga può rischiare di andare via prima del previsto.

Calciomercato Napoli: Osimhen via, scelto il nuovo bomber

Ma quello che è certo riguarda la cessione di Osimhen con il Napoli che incasserà 75 milioni di euro, ma non è l’unico giocatore ad andare via considerando che anche Simeone e Raspadori entro l’estate prossima sembrano destinati a salutare.

Perché l’obiettivo del Napoli è quello di migliorarsi sempre di più e allora possono andare via questi tre attaccanti con Osimhen che porterà 75 milioni di euro nelle casse del club pronto ad investire parte della cifra e sembra che la società abbia già anche individuato il nuovo bomber per il futuro.

A Napoli si sogna il colpo Jhon Duran dell’Aston Villa, giovane attaccante di 21 anni che in questa stagione si sta consacrando ed è a quota 12 gol in 25 partite stagionali con il club inglese partendo spesso anche dalla panchina.

I migliori club d’Europa lo osservano visto che anche in Champions si è reso protagonista con 3 gol già e ora anche il Napoli vuole comprare Duran con i soldi di Osimhen. Il giocatore è valutato tra 40 e 50 milioni di euro dall’Aston Villa che può raggiungere un accordo con il Napoli per la sua partenza nel 2025.