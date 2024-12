Napoli, guai per Osimhen: viene fuori un altro problema

Non è una situazione facile quella che riguarda il caso Victor Osimhen che ha lasciato Napoli nei primi giorni di settembre per trasferirsi in prestito al Galatasaray.

Non arrivano buone notizie per il Napoli per quanto riguarda quella che è la vicenda legata all’attaccante nigeriano Victor Osimhen. Perché adesso ci sono delle novità in merito a quello che può accadere da un momento all’altro visto che si parla di quella che può essere una sua partenza nel 2025.

Osimhen ha rinnovato con il Napoli fino al 2027 per avere un anno in più di tempo per la cessione del giocatore che oggi ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro all’interno del suo contratto e ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che può accadere considerando che il calciatore continua ad andare a segno.

Adesso bisognerà capire come possono cambiare le cose da un momento all’altro con il Napoli che può lasciare andare Osimhen una volta e per tutte perché il club avrebbe voluto venderlo per una cifra molto più alta. Ma in estate è accaduto che nessuna squadra ha portato l’offerta giusta al Napoli e la società ne ha rifiutate altre tra 80 e 90 milioni di euro creandosi un vero problema.

Calciomercato Napoli: nuovo problema per Osimhen

Il Napoli ha lasciato andare Victor Osimhen in prestito al Galatasaray dopo che nessuna squadra in estate ha pagato per lui la clausola rescissoria da 130 milioni di euro ritenuta troppo elevata da ogni club e su di lui c’era un fortissimo interesse di PSG, Chelsea, Manchester United e Arsenal su tutti.

Da quando è approdato in Turchia a Istanbul che Victor Osimhen ha messo a segno 12 gol e 5 assist in 15 partite stagionali tra campionato ed Europa League e sta trascinando il Galatasaray ai vertici di ogni competizione. Adesso non ha voglia di fermarsi, ma allo stesso tempo per lui potrebbe essere persa quella grande occasione che aspettava in Premier League con il Chelsea che è stato ad un passo dal prenderlo mesi fa.

Vedremo quindi chi si farà avanti perché il PSG sembra aver rivelato che non vuole spendere cifre molto alte per altri giocatori in un reparto già ricco, il Chelsea ora punta su Lautaro Martinez e il Manchester United su Gyokeres. Occhio che possa quindi andarsi a ripetere un caso Osimhen a Napoli con il giocatore che rischia ancora di restare senza un’altra squadra.