Svelato il sogno di Conte: arriva a gennaio al Napoli

Il calciomercato del Napoli può portare grandi sorprese per Antonio Conte che ora sta provando a convincere un altro leader del Manchester United.

In estate c’è stato il grande colpo che ha portato a Scott McTominay, oggi uno dei migliori centrocampisti della Serie A e uno di quelli capaci di fare la differenza a livelli importanti con il Napoli. Lo scozzese è centralissimo nel progetto azzurro e da lui si vuole ripartire per dare l’idea a tanti altri calciatori importanti di poter guardare al progetto Napoli con un occhio positivo.

Il futuro del Napoli dipende anche dalle mosse di mercato che si vogliono mettere a segno a gennaio e in estate: ora c’è un nuovo obiettivo importantissimo.

Calciomercato Napoli: colpo dal Manchester United

Il Napoli ha provato a rinforzare la rosa nel migliore dei modi in estate ma non è riuscita a completare tutto come avrebbe voluto Antonio Conte. Ci sono alcune defezioni che nel lungo cammino del campionato rischiano di essere complicate da gestire e possono compromettere gli obiettivi della società.

A gennaio sono previsti ulteriori innesti importanti, ma non è detto che si spenderanno cifre molto alte, perché la società ha già speso tanto durante l’estate.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli per gennaio sta pensando a un altro scontento del Manchester United: è pronto il nuovo colpo per Conte.

Napoli: l’ultima idea di mercato è Harry Maguire

Il Napoli vuole un nuovo difensore centrale a gennaio per completare definitivamente la rosa. I difensori attualmente a disposizione di Conte non sembrano convincere definitivamente il tecnico che, però, dovrà affidarsi ancora per qualche partita a Juan Jesus e Rafa Marin.

Secondo quanto riferisce The Athletic, il Napoli è sulle tracce di Harry Maguire. Il difensore del Manchester United non è centrale nelle scelte di Ruben Amorim e potrebbe diventare un’idea concreta per gli azzurri. Sostituire Buongiorno è il primo obiettivo del Napoli per gennaio, visto che il centrale ex Torino potrebbe tornare in campo solo a febbraio.

Maguire al Napoli può essere un’occasione di mercato da cogliere al volo perché l’inglese ha bisogno di ritrovare fiducia e vuole capire ancora meglio come riprendersi il terreno perso negli anni.

Maguire al Napoli: le cifre dell’affare

Harry Maguire ha il contratto in scadenza a giugno con il Manchester United e non verrà rinnovato nell’ambito della rivoluzione che vuole portare avanti Ruben Amorim nel suo nuovo progetto in Premier League.

Maguire al Napoli potrebbe accettare anche il ruolo di comprimario. Mann è in contatto con il club inglese per capire la fattibilità della trattativa a gennaio: gli azzurri non vogliono andare oltre i 5-6 milioni di euro per concludere l’affare.