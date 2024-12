Calciomercato Napoli: bomba dall’Inghilterra, colpaccio dal Chelsea

Un altro affare, stile Lukaku, per il Napoli che accelera per l’arrivo del calciatore che è stato messo in vendita dal Chelsea.

L’arrivo in Serie A del giocatore permeterebbe al Napoli di fare un upgrade notevole e di avvcinarsi ulteriormente all’Inter, come valore totale della rosa. Duttile tatticamente, Conte può sfruttare a suo piacimento le doti del calciatore che ha tutto per fare bene nel campionato italiano.

Soprende, infatti, che Maresca abbia deciso di fare a meno del calciatore che all’epoca del suo arrivo al Chelsea fu pagato a peso d’oro. A distanza di anni, le cose sono cambiante e adesso i Blues, per liberare spazio in rosa, come successo con Lukaku, sono pronti anche a regalare il giocatore.

Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di mercato con la notizia che arriva dall’Inghilterra ed è stata riportata da BBC Sport.

Incredibile svolta in casa Napoli con la società che è pronta a pescare, ancora una volta, dal Chelsea che ha messo alla porta il talento francese che è in uscita dalla squadra inglese.

Ecco tutti i dettagli su questo affare di mercato con il giocatore che può essere un acconto per Osimhen, che è sempre nel mirino dei Blues per la prossima stagione.

Calciomercato Napoli: nuovo acquisto dal Chelsea

C’è un nome nuovo per il mercato del Napoli.

Un vecchio pallino di Manna che l’ha seguito da vicino ai tempi della sua esperienza alla Juventus. Adesso ha la possibilità di prenderlo nella sua avventura un Napoli.

Un colpo da novanta che ha già trovato il parere positivo di Conte che accoglierebbe a Napoli Christopher Nkunku, attaccante francese che può giocare su tutto il fronte offensivo.

Il Chelsea è pronto a cedere in prestito il giocatore, che non rientra nei piani del manager Enzo Maresca.

Nkunku al Napoli?

Prima di procedere all’affare gli azzurri dovranno superare la concorrenza di un altro top club. C’è il pressing del Barcellona, che è un’altra pretendente per prendere il francese.

Sta di fatto che per il momento il Chelsea ha deciso mettere alla porta il giocatore, con Enzo Maresca che ha deciso di fare a meno del calciatore ex Lipsia che in Serie A può fare la differenza.

Si attende, dunque, il mercato di gennaio per approfondire i contatti con gli inglesi che sono disposti a cedere al Napoli Nkunku che può essere un acquisto di spessore per gli azzurri, il profilo perfetto che legherebbe alla perfezione centrocampo ed attacco, proprio quello che Conte chiede.