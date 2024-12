Calciomercato: ritorno di Koulibaly, a Napoli gira una voce

Il Napoli è pronto a rinforzare la rosa nel mercato di gennaio per Antonio Conte e sono diversi i nuovi acquisti che possono arrivare dopo anche alcune cessioni.

Tra i vari reparti che andranno rinforzati c’è sicuramente quello di difesa dove l’allenatore ha fatto notare che mancano diversi tasselli e che bisognerà fare qualcosa per non restare corti e con una grossa differenza tecnica tra titolari e riserve. Per questo motivo il Napoli si è già attivato da tempo e sta cercando un difensore forte (forse anche due) da poter andare a prendere.

Tra i nomi che circolano ora c’è anche un altro profilo che farebbe impazzire i tifosi del Napoli e si tratta dell’ex Kalidou Koulibaly che ha già vestito la maglia azzurra per tanti anni ed è entrato nel cuore di tutta la gente partenopea fino a definirsi lui stesso ‘napoletano’.

Adesso il calciatore gioca in Arabia Saudita dove ha anche già vinto diversi trofei ma ora è pronto a fare un ritorno nel calcio che conta. Perché sembra conclusa l’avventura di Koulibaly che è pronto a lasciare il club dell’Al Hilal nel mercato di gennaio e andare a giocare per una nuova squadra, su di lui tanti club in Europa.

Calciomercato: ritorno di Koulibaly in Italia, la conferma

Una situazione chiara quella che vive ora il giocatore che con il suo agente è pronto a trovare la migliore soluzione possibile nella finestra di gennaio, perché Koulibaly lascerà l’Arabia Saudita e può andare a giocare di nuovo in Europa o in Italia dove è sempre tanto apprezzato.

Il calciatore senegalese di 33 anni è nel pieno della sua maturità e per questo motivo che ci sono delle novità che arrivano dall’Italia dove Juventus e Inter per anni hanno provato il colpo Koulibaly ma nelle ultime settimane si è parlato anche di un clamoroso ritorno nel Napoli per gennaio.

La verità è che Koulibaly tornerebbe subito a Napoli ma secondo le ultime notizie rivelate dalla RAI non ci sono al momento riscontri positivi in merito a questo tipo di operazione di mercato. Allo stesso tempo il Napoli sta provando ad ingaggiare Danilo in quella zona di campo, altro giocatore esperto che arriverebbe dalla Juve con cui Manna vanta ottimi rapporti con lui e il suo agente. Niente di vero sul nome di Skriniar.