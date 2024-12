L’agente annuncia l’addio: fulmine a ciel sereno per Conte

Come un fulmine a ciel sereno arrivano le dichiarazioni dell’agente che, dopo aver visto il calciatore protagonista in azzurro, può salutare già a gennaio.

“Difficile pensare di restare se va in panchina tutto l’anno”, spiega l’agente che ha così svelato che questo ruolo da riserva fissa non basta più al calciatore, obbligando a quel punto il Napoli a cercarsi altro, qualora dovesse salutare appunto già a gennaio.

Non ha voglia di restare ancora in panchina il calciatore che, attraverso la voce del suo agente, ha tuonato forte per quanto dichiarato in giornata.

Napoli, annunciato l’addio: fulmine a ciel sereno per Conte

Non sono parole che fanno felice Antonio Conte, considerando quelle che sono le voci che si accendono adesso per il calciomercato in uscita dal Napoli.

Oltretutto in una posizione di campo dove sembrava aver risolto le cose adesso il Napoli, nonostante le voci sul rinnovo del titolarissimo che sono ancora tutte in discussione.

L’agente ha svelato che, senza giocare, cercherà una soluzione diversa per il suo assistito. La situazione riguarda infatti Elia Caprile, portiere ex Bari e che ha ben figurato quando chiamato in causa, durante l’infortunio di Meret e che potrebbe giocare altrove, lontano dal Napoli, ma sempre in Serie A.

Calciomercato Napoli: le parole dell’agente sull’addio

Ha preso voce, l’agente di Elia Caprile tra gli altri, Graziano Battistini. Le parole dell’agente sono chiare sul futuro dell’ex Bari, in onda su Radio Capri e nel corso della trasmissione Bordocampo – Il Tempo, che sarà probabilmente lontano dal Napoli, di questo passo: “Si vedrà per il futuro, perché è un peccato immaginarlo tutto l’anno in panchina. Se arrivasse qualcosa di interessante nel mercato invernale, lo valuteremo ovviamente. Il focus di Elia è il Napoli e lotta ogni giorno per ritagliarsi uno spazio. L’hanno chiamato in causa e ha dimostrato di reggere la pressione, di saperci stare. Rispettiamo al massimo le scelte del Mister, è chiaro”.

Ultime Napoli: dove giocherà il portiere? Le ipotesi italiane

Le ipotesi di vedere Caprile titolare e lontano dal Napoli, potrebbero spingere l’ex Empoli in una delle formazioni che vanno a caccia di un nuovo portiere. A causa dell’infortunio di Okoye, l’Udinese potrebbe cercarsi un nuovo estremo difensore titolare e Caprile farebbe al caso proprio dei friulani. Da capire se il Napoli, a quel punto, aprirà o meno al prestito per l’uscita di Caprile.