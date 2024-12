Mercato Napoli: è in viaggio verso Torino, un azzurro ha già deciso

La notizia dell’addio era già nell’aria, adesso arriva la conferma riguardo il trasferimento del giocatore del Napoli a Torino. E’ tutto pronto per la cessione, ecco tutti i dettagli.

Un altro azzurro raggiungerà Torino per i giocare la seconda parte di stagione in un altro club di Serie A. Trattativa ben imbastita da parte di Giovanni Manna, che è di cosa in quelle zone.

Il dirigente, infatti, prima di arrivare a Napoli ha vissuto per tanti anni nel capoluogo piemontese visto che era uno dei dirigenti della Juventus. Adesso, è pronto a mandare a Torino un esubero della squadra, che non rientra nei piani di Conte.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a rilanciare la notizia di mercato relativa all’addio del calciatore di proprietà del Napoli che è finito nel mirino di un altro club di Serie A.

Calciomercato Napoli: aggiornamenti sugli azzurri

Si intensificano i contatti sull’asse Napoli Torino, con la società che ha chiesto ufficialmente a Manna il giocatore che in questo momento non rientra nei piani dell’allenatore.

Con il passaggio alla difesa a quattro, infatti, alcuni elementi della rosa del Napoli sono finiti fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte che adesso ha chiesto al club di prendere un altro terzino destro ed un centrale difensivo.

L’obiettivo è prendere giocatori duttili, capaci di giocare in più posizioni. Ecco perché il nome di Danilo della Juventus è gradito alla società azzurra.

Intanto, da Torino potrebbe arrivare il via libera per l’acquisto di Spinazzola che è nel mirino di Vagnati che vuole portarlo in granata in vista del mercato di gennaio. L’esterno è il profilo ideale per il tipo di gioco di Vanoli che ha chiesto alla società un nuovo rinforzo sulle fasce.

Ecco perché il direttore sportivo si è messo a lavoro per chiudere l’accordo e portare a Torino Spinazzola che può arrivare insieme ad Arnautovic dell’Inter.

Con l’addio di Spinazzola, quale giocatore lo sostituirà numericamente nella rosa del Napoli?

Spinazzola verso il Torino: il Napoli ha già scelto il sostituto

Con l’addio di Leonardo Spinazzola, Manna è pronto a chiudere per portare a Napoli Biraghi della Fiorentina. Il terzino sinistro dei viola, infatti, è il candidato che fa per Conte che vuole un giocatore più pronto come vice Olivera.

La palla adesso passa a Manna che dovrà coordinare questa situazione e sciogliere al più presto il bandolo della matassa, per mettere a disposizione di Conte i giocatori giusto per questa seconda parte di campionato, che determinerà il futuro del Napoli in Serie A.

Ovviamente, questa volta, anche a causa dei problemi di lista, ad ogni uscita dovrà rappresentare un entrata. Il gioco degli incastri è già iniziato con Spinazzola e Marin pronti a liberare due caselle, per un terzino sinistro ed un difensore centrale.