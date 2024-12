Calciomercato, nuovo acquisto Napoli: il difensore ha già accettato

Un altro accordo per il Napoli con Manna che ha raggiunto l’intesa con il calciatore, che è pronto a trasferirsi in azzurro nella prossima finestra di calciomercato.

Per il Napoli c’è la necessità di prendere un difensore centrale esperto, di grandi qualità, che conosca bene la Serie A.

La dirigenza ha in mente un profilo di assoluta affidabilità che potrebbe fare la differenza agli ordini di Conte, che potrebbe sfruttare le abili doti del giocatore che è un elemento duttile che può ricoprire più zone del campo.

E’ l’edizione odierna de Il Mattino a fare il punto della situazione su questo affare che riguarda il Napoli con Manna che da settimane è in contatto con il giocatore, che con il direttore sportivo azzurro ha un grande rapporto.

Telefonata a Manna: c’è l’apertura per il trasferimento al Napoli, cosa succede adesso

Dunque, non resta che attendere l’evolversi della situazione con le prossime settimane che saranno decisive sul futuro del calciatore, che ha già accettato la destinazione Napoli.

E’ un colpo che può chiudersi a fine mercato, prima devono incastrarsi un paio di situazioni. Anche perché, prima di procedere all’addio, la squadra proprietaria del cartellino dovrà prendere un altro sostituto all’altezza.

Un intreccio particolare, dunque, quello che riguarda il difensore della Juventus Danilo che vuole venire a Napoli. Al di là delle dichiarazioni di rito, l’entourage spinge per questo affare che si può chiudere già a gennaio.

La chiave per portare al Napoli Danilo può essere Raspadori che è nel mirino di Giuntoli per l’attacco della Juventus.

Calciomercato Napoli: su Raspadori Juventus e Roma. Intanto gli azzurri hanno l’ok di Danilo

Il brasiliano ha già accettato la destinazione ed ha dato l’ok al direttore sportivo Manna, che ritiene il difensore il profilo migliore per il Napoli.

L’affare, comunque, ad oggi, non è alla portata del Napoli che rischia di dover rinunciare a Danilo nonostante la scelta del calciatore, che è pronto a lasciare la Juventus per andare in azzurro.

Non c’è accordo con i bianconeri che in cambio chiederebbero Raspadori. L’affare, però, rischia di sfumre visto che sull’attaccante è vivo sempre l’interesse da parte della Roma. Un’altra soluzione può essere la rescissione di contratto di Danilo con la Juventus. A quel punto, da parametro zero, potrebbe accordarsi con gli azzurri e raggiungere Antonio Conte.