Napoli, ADL ha fatto una promessa a Conte: l’avrà subito

Il progetto Napoli è partito più forte di prima. Dopo un 10 posto la scelta di De Laurentiis di puntare su Antonio Conte ed investire in maniera forte e ora c’è un’altra promessa fatta all’allenatore.

La SSC Napoli ha deciso di cambiare tutto e guardare al futuro provando a diventare sempre più grande. Il presidente Aurelio De Laurentiis adesso sembra davvero intenzionato a non tirarsi indietro da ogni tipo di investimento per rendere il suo club una delle migliori squadre d’Europa.

Perché già si è visto dopo quello che è stato il 10 posto in classifica del Napoli con il patron azzurro che ha investito in maniera forte e decisa su volti nuovi come il direttore sportivo Giovanni Manna, l’allenatore Antonio Conte e tanti nuovi acquisti arrivati nell’ultima sessione di mercato estiva.

Ora si cerca di proseguire su questa linea provando a fare il meglio del Napoli e ci sono delle novità molto importanti in merito a quello che può accadere nelle prossime settimane perché ci sono delle buone notizie in arrivo per De Laurentiis che ha fatto una promessa a Conte e vuole mantenerla.

Napoli, la promessa di ADL a Conte

Il tutto sarebbe accaduto proprio in questi primi mesi di nuovo progetto Conte con ora De Laurentiis che cerca di fare il massimo per il suo nuovo allenatore e per rendere la sua società sempre più grande e ambiziosa in ogni campo provando a perfezionarla.

C’è un altro aspetto che da tempo il Napoli vuole cercare di migliorare oltre che il valore della rosa e i risultati. Adesso ci sono delle novità molto importanti proprio in ottica di quello che può accadere proprio per il proseguo del progetto del Napoli tra stadio e centro sportivo.

A raccontare tutto è stato Antonio Corbo a La Repubblica e ha rivelato quelle che sono le intenzioni di De Laurentiis che ha un’agenda fitta di impegni e spinge per cercare di fare il massimo per il suo Napoli che cerca ancora una sede con albergo e vari campi per il centro sportivo.

E’ arrivata la disponibilità del sindaco Manfredi, nella città metropolitana. Secondo le ultime notizie però a Santa Maria Capua Vetere considerano Castel Volturno la soluzione più probabile per un progetto più ambizioso per il centro sportivo della SSC Napoli, vista anche la presenza dell’ospedale di Pineta Grande che è un valore aggiunto con i suoi reparti di eccellenza.

Presto il Napoli avrà un centro sportivo attrezzato da club in lotta per lo scudetto ed è questa la promessa che ha fatto De Laurentiis ad Antonio Conte.