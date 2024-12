Napoli, comprano Osimhen a gennaio: pronto lo scambio

Arriva la svolta di calciomercato che riguarda il futuro di Victor Osimhen con il Napoli che è pronto a venderlo anche già in queste prossime settimane.

Ci sono ora degli aggiornamenti che riguardano direttamente la decisione che potrebbe essere presa nei confronti del calciatore con il Napoli che può lasciare andare il calciatore da un momento all’altro. Perché sul nuovo contratto di Osimhen c’è una clausola da 75 milioni di euro e presto potrebbero arrivare delle importanti novità che riguardano la scelta di alcune società che possono puntare su di lui.

Occhio al colpo possibile con diverse società che ora sembrano intenzionate a puntare forte davvero su Victor Osimhen. Perché il giocatore nigeriano può da un momento all’altro lasciare il club attuale che è il Napoli anche se è in prestito al Galatasaray.

Negli ultimi mesi si è parlato tanto della possibile cessione di Osimhen dal Napoli già a gennaio con il Galatasaray che però vorrebbe tenere ilbomber nigeriano fino alla fine della stagione visto che al momento ha messo a segno 12 gol e 5 assist in 15 partite stagionali e sta trascinando il club turco in campionato e in Europa League.

Calciomercato Napoli: Osimhen via a gennaio con lo scambio

Il giocatore avrebbe già parlato con il suo attuale club per cui gioca in prestito e ha spiegato che sarebbe felice di restare per l’intera stagione. Salvo però dovessero arrivare offerte irrinunciabili per lui. Di sicuro il Napoli venderà Osimhen se un club offrirà i 75 milioni di euro di clausola rescissoria già a gennaio e presto si saprà la verità sulla questione.

Chi da mesi sta provando a capire se può prendere Osimhen è di sicuro la Juventus in Italia e anche il Milan in estate ci ha provato. Adesso però ci sono delle novità riguardo quella che può essere la vera svolta per la carriera di Osimhen.

Ci sono delle novità molto importanti che arrivano da Il Mattino e riguardano la mossa fatta dall’agente di Victor Osimhen che ha già avvertito il Napoli di possibili interessi per gennaio con PSG e Manchester United che vogliono comprare Osimhen.

Pare che il PSG possa mettere sul piatto l’esubero Milan Skriniar, che però guadagna 9 milioni ed è ben lontano dai parametri del Napoli e su questo bisogna lavorare. Occhio anche alle mosse del Galatasaray che può pensare di prendere un nuovo attaccante proprio in virtù dell’addio in anticipo del nigeriano.