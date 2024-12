Rashford-Napoli, c’è una conferma da Manchester

Quello che può accadere nelle prossime settimane può portare davvero a far sognare i tifosi del Napoli perché ora c’è una notizia che riguarda Marcus Rashford.

Il Napoli sa che deve migliorare la rosa e fare altri investimenti che possono essere decisivi per i prossimi anni anche perché l’obiettivo è quello di costruire una rosa sempre più forte per competere al massimo in Italia e in Europa.

La società ha intenzione di strutturare al meglio la rosa andando a fare qualcosa di importante sul mercato quando verranno fatti degli investimenti e occhio a ciò che accade per Rashford, che è uno degli attaccanti che entra in orbita mercato e può diventare la grande occasione per tanti club.

L’attaccante inglese sembra ormai aver concluso la sua avventura con il Manchester United e ci sono delle novità molto importanti che riguardano anche stesso il Napoli viste le notizie che sono spuntate fuori nelle ultime settimane su Rashford.

Calciomercato Napoli: Rashford l’occasione in attacco

Fino a qualche mese fa sembrava davvero impensabile che una società come il Napoli potesse pensare di puntare su un giocatore come Marcus Rashford ma con l’arrivo di Conte la società ha stabilito di voler alzare l’asticella e non porsi limiti.

Si è visto nel finale di mercato di gennaio quando un direttore sportivo spaziale e giovane come Giovanni Manna è riuscito in poche ore a portare giocatori come Lukaku, Neres, McTominay e Gilmour in pochissimo tempo e ora non si pone limiti.

Attenzione a quello che può quindi ora accadere per il futuro di Rashford che sembra sempre più lontano dal Manchester United e come McTominay può approdare al Napoli che ci pensa davvero per l’attacco del futuro. Il giocatore è ormai fuori dal progetto da quando al Manchester United è arrivato il nuovo allenatore Ruben Amorim che ha deciso di non convocarlo nemmeno nelle ultime uscite stagionali.

Ora Rashford è un giocatore considerato in uscita e sull’attaccante classe ’97 nelle ultime settimane si è parlato addirittura di Napoli. Nella sua lunghissima carriera al Manchester United ha totalizzato 426 presenze e 138 gol e ora c’è la conferma da Manchester riguardo il fatto che è pronto a partire, come anche lo stesso giocatore ha rivelato che è pronto ad una nuova avventura e occhio che non possa essere proprio Napoli.