De Laurentiis entusiasta annuncia il suo nuovo acquisto ‘svizzero’

In occasione del periodo di Natale che il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis ci ha tenuto a voler parlare a tutti i tifosi azzurri sparsi nel mondo e non solo.

Il patron del club partenopeo ha voluto raccontare diversi aneddoti oltre che a fare gli auguri di Natale e parlato anche di quelli che sono i progetti futuri come lo stadio del Napoli, il calciomercato e una nuova era iniziata con Antonio Conte e Giovanni Manna al suo fianco che hanno deciso di sposare quello che è il suo progetto Napoli.

Alla radio partner della SSC Napoli ha parlato il presidente Aurelio De Laurentiis che ha fatto gli auguri di Natale e non solo a Radio CRC. Tra le varie dichiarazioni spiccano quelle in merito ad un retroscena di mercato che ha voluto raccontare il numero uno del club.

Calciomercato Napoli: ADL annuncia il suo miglior acquisto

Ha parlato in diretta e a tutti prima di Natale il numero uno del club azzurro che ha voluto anche elogiare il lavoro di tutti in casa Napoli, tra staff, giocatori, medici ecc. Fino ad arrivare poi a quello che è il personaggio che ha ricevuto più complimenti da De Laurentiis.

De Laurentiis si è soffermato su quello che è stato secondo lui il miglior nuovo acquisto, si tratta del giovane direttore sportivo Giovanni Manna che fino ad oggi sta svolgendo un lavoro impeccabile nel club azzurro, definendolo anche ‘svizzero’ per quello che è riuscito a fare proprio nei suoi primi anni in Svizzera in questo ruolo.

E ora tocca proprio a Giovanni Manna continuare a fare un lavoro che sembra stia davvero cavalcando la linea della perfezione per quello che è riuscito a fare in pochissimo tempo già nella prima sessione di calciomercato estiva scorsa tra acquisti e cessioni.

Perché il nuovo e giovane direttore sportivo del Napoli sta cercando di migliorare sempre di più la rosa e ha già portato nomi che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere in maglia azzurra, soprattutto in un anno sabbatico dall’Europa come quello di quest’anno.

Ma la nuova avventura è appena iniziata e tutto potrebbe decollare sempre di più ad alta quota da un momento all’altro per il Napoli con Manna che si sta rivelando la vera carta vincente di Aurelio De Laurentiis che con acquisti e cessioni sta mettendo a posto i conti e allo stesso tempo rinforzando la squadra. Occhio a quelli che possono essere i prossimi arrivi nel mercato di gennaio con diversi nomi già nel mirino.