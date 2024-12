Napoli, colpo a sorpresa dall’Argentina: cessione decisiva

Nessuno si sarebbe mai aspettato una mossa del genere, considerate le necessità, eppure il Napoli sarebbe pronto a piazzare questo colpo.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club partenopeo potrebbe mandare nei prossimi giorni alcuni emissari in Argentina per definire il trasferimento in azzurro del calciatore. Il tutto, però, sarebbe strettamente legato al futuro di un attuale giocatore partenopeo, la cui uscita difatti libererebbe il posto in rosa a questo innesto covato e voluto direttamente da Antonio Conte.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che la strada intrapresa abbia come meta finale, per l’appunto, proprio Napoli.

Il Napoli pesca dall’Argentina il nuovo innesto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che potrebbe regalare più sorprese di quanto effettivamente ci si potesse immaginare. Fino a questo momento si credeva che il direttore sportivo Giovanni Manna fosse al lavoro per mettere a disposizione di Antonio Conte un nuovo difensore centrale ed un centrocampista, ma la lista si potrebbe allungare visto che nel mirino ci sarebbe anche un altro giocatore.

Stando alle ultime notizie, infatti, nel prossimo calciomercato invernale il Napoli potrebbe accogliere in rosa un nuovo portiere, complici le forti incertezze relative al futuro in azzurro non solo di Alex Meret, ma anche e soprattutto Elia Capire, che potrebbe lasciare la squadra partenopea già a gennaio per trovare maggiore fortuna, e spazio, altrove. Per evitare di ritrovasi poi senza estremo difensore, il club azzurro avrebbe iniziato a valutare diversi profili, posando in modo particolare la propria attenzione su quello proveniente dall’Argentina.

Stando infatti a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri profili social, il Napoli sarebbe sulle tracce del portiere del Boca Juniors Leandro Brey, classe 2002 con un valore di mercato che dovrebbe aggirarsi attorno ai 2 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Titolare nello storico club di Buenos Aires, l’esterno difensore argentino ha fino a questo momento totalizzato 21 presenze in stagione, risultando essere nella maggior parte dei casi anche titolare.

Non solo Napoli: concorrenza agguerrita sul giocatore

Leandro Brey sarebbe finito nel mirino del Napoli per questo calciomercato. In caso di addio di Elia Caprile, infatti, il club partenopeo potrebbe fare all-in sul portiere argentino, che grazie alle sue ottime prestazioni, e parate, sarebbe finito nel mirino anche di altre grandi squadre d’Europa, come ad esempio l’Atletico Madrid.

Stando a quanto riportato da Ekrem Konur, infatti, anche Lazio ed Arsenal starebbero monitorando la situazione del classe 2002, oramai destinato a lasciare casa per diventare grande in Europa. E chissà che non possa farlo proprio con la maglia del Napoli. Staremo a vedere.