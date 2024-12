Mourinho lo strappa a Conte, ma il Napoli rimedia subito: è fatta

Sembrava che il calciatore fosse oramai destinato a vestire la maglia del Napoli a partire da gennaio, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, Mourinho si sarebbe prepotentemente inserito nella corsa all’esterno superando in questa Antonio Conte, che rischia seriamente di rimanere alla fine con un pungo di mosche in mano. Le trattative oramai viaggiano spedite verso la loro conclusione, con Giovanni Manna che dal canto suo starebbe cercando di recuperare terreno rispetto al Fenerbahce per accontentare la richiesta del suo allenatore.

L’impressione, però, è che oramai la strada intrapresa non abbia Napoli come meta finale, con il direttore sportivo azzurro che parallelamente a quest’operazione ne avrebbe portata avanti un’altra per riuscire comunque a mettere a disposizione del salentino un rinforzo nel prossimo calciomercato.

Mourinho lo strappa a Conte: va al Fenerbahce

Sembrava che si aspettasse solo gennaio per accogliere il calciatore a Castelvolturno, ma dopo il caso Brescianini di quest’estate il calciomercato ha riservato al Napoli di Antonio Conte un’altra spiacevole sorpresa.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno dei nomi in cima alla lista dei desideri del salentino, e per il quale il club azzurro era anche già in trattativa, dovrà essere depennato dalla lista di Giovanni Manna ed Aurelio De Laurentiis non perché firmerà con i partenopei, ma perché finirà a giocare altrove, addirittura all’estero. Tutto per colpa di José Mourinho e del suo Fenerbahce, che a quanto pare lavoravano da tempo, e sotto traccia, su questa pista. Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme sui contratti tutto è possibile, ma l’impressione è che oramai si possa parlare di beffa Napoli.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, Cristiano Biraghi potrebbe firmare con il Fenerbahce di José Mourinho nel prossimo calciomercato, così da evitare di tradire la gente di Firenze, città ed ambiente che gli è sempre stato vicino, nonostante il trattamento che la Fiorentina gli starebbe riservando. Tornare a giocare con Antonio Conte, comunque, stuzzicherebbe l’esterno italiano, che però preferisce rispettare quanto di bello c’è stato negli anni con la maglia Viola.

Conte beffato ma il Napoli rimedia subito

Neanche tempo di rimpiangere quanto è sfumato che il Napoli ha immediatamente guardato oltre iniziando a lavorare su altri obiettivi, non escludendo però che lo facesse già da tempo. Biraghi è già il passato, con Giovanni Manna che adesso si starebbe focalizzando sul discorso relativo al difensore centrale, innesto che ad Antonio Conte serve e non poco considerata la coperta cortissima in quel reparto.

I nomi più chiacchierati sono quelli di Jakub Kiwior e Milan Skriniar, col secondo che però rappresenterebbe essere una sorta di sogno impossibile, ma occhio alla pista che porta a Martinez Quarta della Fiorentina, pista super percorribile considerato l’interesse della Viola per Michael Folorunsho.